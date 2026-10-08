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TV Jornal celebra o Dia do Nordestino com evento e programação especial

Mês do Nordestino será celebrado pela emissora em grande estilo com shows gratuitos na Praça do Arsenal, em um evento feito para toda família

Por Samantha Oliveira Publicado em 08/10/2026 às 5:00
Dia do Nordestino na TV Jornal
Dia do Nordestino na TV Jornal - Artes JC

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Celebrado neste dia 8 de outubro, o Dia do Nordestino representa a força, identidade e potência da região. Para a TV Jornal, a data ganha um significado ainda maior com uma programação especial marcada para o dia 18 de outubro.

Na Praça do Arsenal, no bairro do Recife, a emissora promove uma série de shows especiais que prometem agradar toda a família: Cristina Amaral, Almir Rouche, Forró Dubão são algumas das atrações confirmadas. Além do evento musical, a programação também conta com oficinas culturais, espaço infantil para crianças e ativações das marcas patrocinadoras do evento.

"O Dia do Nordestino é uma data especial para o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Temos muito orgulho das nossas raízes, da nossa cultura e, principalmente, da força e da identidade do povo nordestino. Queremos valorizar tudo aquilo que representa o Nordeste e que faz parte da nossa história", ressalta Helena Lôbo, Gerente de Marketing do SJCC.

Cultura nordestina em festa

Presente no dia a dia dos pernambucanos do Litoral ao Sertão, a TV Jornal construiu sua trajetória fundamentada no compromisso de informar e entreter o telespectador. Integrante do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) - um dos maiores conglomerados de mídia do Nordeste -, a emissora mantém uma programação completa que honra suas raízes regionais, mostrando de perto a rotina, desafios e conquistas do público.

Para o dia 8 de outubro, a TV Jornal prepara uma programação especial afim de celebrar o Dia do Nordestino ao lado do telespectador. Os programas locais terão matérias e quadros especiais, além de conteúdos exibidos nos intervalos da programação.

Além disso, durante todo o mês de outubro, a emissora se dedica ao tema, com programas de destaque como Receita da Boa Mês do Nordestino, sempre aos sábados, a partir das 13h, na TV Jornal Recife, e a exibição do especial 'Ser Nordestino', no dia 31, às 12h (em Caruaru) e às 13h (no Recife).

"Essa iniciativa reforça e valoriza a identidade, cultura e os valores da nossa região, totalmente alinhada com o nosso compromisso diário que o público conhece e reconhece na tela da TV Jornal", reflete Eloísa Felinto, Gerente de Programação e Entretenimento. 

Fora das telinhas, como forma de retribuir a confiança do público, a TV Jornal promove o encontro especial nas proximidades da Torre Malakoff. Será o cenário de uma grande comemoração ao Dia do Nordestino.

Das 14h às 17h, o público poderá aproveitar uma tarde repleta de exaltação à cultura regional. A grade de shows gratuitos contará com apresentações de grandes nomes da música pernambucana e nordestina: Cristina Amaral, Almir Rouche, Alcymar Monteiro e Forró Dubão.

Serviço

SJCC no Dia do Nordestino

  • Data: 18 de outubro de 2026 (Domingo)
  • Horário: 14h às 17h
  • Local: Praça do Arsenal (próximo à Torre Malakoff) – Recife Antigo
  • Atrações musicais: Cristina Amaral, Almir Rouche, Alcymar Monteiro e Forró Dubão
  • Atividades: Oficinas, brincadeiras, ativações de marcas e espaço de convivência
  • Entrada: Gratuita

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Samantha Oliveira

sloliveira@ne10.com.br

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