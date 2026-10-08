TV Jornal celebra o Dia do Nordestino com evento e programação especial
Mês do Nordestino será celebrado pela emissora em grande estilo com shows gratuitos na Praça do Arsenal, em um evento feito para toda família
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Celebrado neste dia 8 de outubro, o Dia do Nordestino representa a força, identidade e potência da região. Para a TV Jornal, a data ganha um significado ainda maior com uma programação especial marcada para o dia 18 de outubro.
Na Praça do Arsenal, no bairro do Recife, a emissora promove uma série de shows especiais que prometem agradar toda a família: Cristina Amaral, Almir Rouche, Forró Dubão são algumas das atrações confirmadas. Além do evento musical, a programação também conta com oficinas culturais, espaço infantil para crianças e ativações das marcas patrocinadoras do evento.
"O Dia do Nordestino é uma data especial para o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Temos muito orgulho das nossas raízes, da nossa cultura e, principalmente, da força e da identidade do povo nordestino. Queremos valorizar tudo aquilo que representa o Nordeste e que faz parte da nossa história", ressalta Helena Lôbo, Gerente de Marketing do SJCC.
Cultura nordestina em festa
Presente no dia a dia dos pernambucanos do Litoral ao Sertão, a TV Jornal construiu sua trajetória fundamentada no compromisso de informar e entreter o telespectador. Integrante do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) - um dos maiores conglomerados de mídia do Nordeste -, a emissora mantém uma programação completa que honra suas raízes regionais, mostrando de perto a rotina, desafios e conquistas do público.
Para o dia 8 de outubro, a TV Jornal prepara uma programação especial afim de celebrar o Dia do Nordestino ao lado do telespectador. Os programas locais terão matérias e quadros especiais, além de conteúdos exibidos nos intervalos da programação.
Além disso, durante todo o mês de outubro, a emissora se dedica ao tema, com programas de destaque como Receita da Boa Mês do Nordestino, sempre aos sábados, a partir das 13h, na TV Jornal Recife, e a exibição do especial 'Ser Nordestino', no dia 31, às 12h (em Caruaru) e às 13h (no Recife).
"Essa iniciativa reforça e valoriza a identidade, cultura e os valores da nossa região, totalmente alinhada com o nosso compromisso diário que o público conhece e reconhece na tela da TV Jornal", reflete Eloísa Felinto, Gerente de Programação e Entretenimento.
Fora das telinhas, como forma de retribuir a confiança do público, a TV Jornal promove o encontro especial nas proximidades da Torre Malakoff. Será o cenário de uma grande comemoração ao Dia do Nordestino.
Das 14h às 17h, o público poderá aproveitar uma tarde repleta de exaltação à cultura regional. A grade de shows gratuitos contará com apresentações de grandes nomes da música pernambucana e nordestina: Cristina Amaral, Almir Rouche, Alcymar Monteiro e Forró Dubão.
Serviço
SJCC no Dia do Nordestino
- Data: 18 de outubro de 2026 (Domingo)
- Horário: 14h às 17h
- Local: Praça do Arsenal (próximo à Torre Malakoff) – Recife Antigo
- Atrações musicais: Cristina Amaral, Almir Rouche, Alcymar Monteiro e Forró Dubão
- Atividades: Oficinas, brincadeiras, ativações de marcas e espaço de convivência
- Entrada: Gratuita