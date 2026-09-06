Voz do Leitor, 06/09: Buracos tornam via intrafegável em Igarassu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor ocorre no trecho entre a PE-35 e a Avenida Duarte Coelho no centro do município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife

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Buracos tornam via intrafegável em Igarassu

Esta cada dia pior a situação da Rua José Lacerda Leite, no trecho entre a PE-35 e a Avenida Duarte Coelho, bem no centro do município de Igarassu. Os buracos estão cada vez maiores, causando danos aos veículos e dificultando o tráfego na via. O pessoal da Prefeitura de Igarassu passa frequentemente pelo local, mas ainda não viram os buracos na rua. Peço que tomem providências e consertem a via; afinal, pagamos os impostos para isso.

Fernando Melo, por e-mail

Buracos tornam via intrafegável no município de Igarassu - FERNANDO MELO / VOZ DO LEITOR

Insegurança em Olinda

Infelizmente, a segurança é zero no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Na minha rua, por exemplo, teve furto de carro, inúmeros de roubos de fios, hidrômetro furtado e até as plantas de um vizinho levaram. É disparado o bairro que mais tem noiado na rua durante a noite. A população está totalmente vulnerável e sem possibilidade de defesa. Cadê a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco? Cadê esses novos policiais militares fazendo ronda aqui em Olinda? Só são escalado no Recife?

Sandra Rocha, via redes sociais

Turistas não optam pelo Recife

Que o Aeroporto Internacional do Recife é, geograficamente, bastante estratégico, isso é um fato. Afinal, a capital pernambucana fica entre outros destinos bastante interessantes, como João Pessoa, Natal e as belas praias do litoral alagoano. Como normalmente as passagens aéreas para o Nordeste é mais em conta desembarcando no Recife, muitos turistas optam por descer aqui, alugar um carro e ir para outras cidades. Recife já não é tão atrativo para prender os turistas aqui dentro do estado. Na Praia de Boa Viagem, inúmeros incidentes com tubarões; em Porto de Galinhas, extorsão por parte dos barraqueiros, que cobram preços exorbitantes; na vizinha Olinda e seu centro histórico, completamente abandonado e inseguro. Diante dessa realidade, não tiro a razão do turista que opta por seguir para o paraíso que é Maragogi ou a tranquila e charmosa João Pessoa. Enquanto os governantes não investirem em turismo, infraestrutura e segurança, vamos seguir ficando para trás das cidades vizinhas.

Maria Gabriela Galvão, via redes sociais

Corrupção

O Brasil está mergulhado numa crise econômica, financeira, administrativa, jurídica, constitucional e institucional descomunal; com o crime organizado funcionando e ditando ordens dentro de todos os poderes. O cidadão não tem mais a quem recorrer. Nos Três Poderes todos são iguais e cúmplices em seus crimes. Hoje o Brasil consolidou na República a construção da maior Universidade de Corruptos do mundo.

Edjailson Xavier, por e-mail

Falta de manutenção no Parque das Graças

Peço a Emlurb/Prefeitura do Recife que realizem os reparos necessários nas áreas dos brinquedos no Parque das Graças, às margens do Rio Capibaribe, na Zona Norte da capital, antes que aconteçam acidentes. A manutenção tem que ser contínua e se antecipar aos problemas. Outro problema é a pouca iluminação noturna, tornando o lugar propício para a ação dos meliantes.

Izabel Wanderley, por e-mail