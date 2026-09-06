Voz do Leitor, 06/09: Buracos tornam via intrafegável em Igarassu
A denúncia do leitor ocorre no trecho entre a PE-35 e a Avenida Duarte Coelho no centro do município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife
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Buracos tornam via intrafegável em Igarassu
Esta cada dia pior a situação da Rua José Lacerda Leite, no trecho entre a PE-35 e a Avenida Duarte Coelho, bem no centro do município de Igarassu. Os buracos estão cada vez maiores, causando danos aos veículos e dificultando o tráfego na via. O pessoal da Prefeitura de Igarassu passa frequentemente pelo local, mas ainda não viram os buracos na rua. Peço que tomem providências e consertem a via; afinal, pagamos os impostos para isso.
Fernando Melo, por e-mail
Insegurança em Olinda
Infelizmente, a segurança é zero no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Na minha rua, por exemplo, teve furto de carro, inúmeros de roubos de fios, hidrômetro furtado e até as plantas de um vizinho levaram. É disparado o bairro que mais tem noiado na rua durante a noite. A população está totalmente vulnerável e sem possibilidade de defesa. Cadê a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco? Cadê esses novos policiais militares fazendo ronda aqui em Olinda? Só são escalado no Recife?
Sandra Rocha, via redes sociais
Turistas não optam pelo Recife
Que o Aeroporto Internacional do Recife é, geograficamente, bastante estratégico, isso é um fato. Afinal, a capital pernambucana fica entre outros destinos bastante interessantes, como João Pessoa, Natal e as belas praias do litoral alagoano. Como normalmente as passagens aéreas para o Nordeste é mais em conta desembarcando no Recife, muitos turistas optam por descer aqui, alugar um carro e ir para outras cidades. Recife já não é tão atrativo para prender os turistas aqui dentro do estado. Na Praia de Boa Viagem, inúmeros incidentes com tubarões; em Porto de Galinhas, extorsão por parte dos barraqueiros, que cobram preços exorbitantes; na vizinha Olinda e seu centro histórico, completamente abandonado e inseguro. Diante dessa realidade, não tiro a razão do turista que opta por seguir para o paraíso que é Maragogi ou a tranquila e charmosa João Pessoa. Enquanto os governantes não investirem em turismo, infraestrutura e segurança, vamos seguir ficando para trás das cidades vizinhas.
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Maria Gabriela Galvão, via redes sociais
Corrupção
O Brasil está mergulhado numa crise econômica, financeira, administrativa, jurídica, constitucional e institucional descomunal; com o crime organizado funcionando e ditando ordens dentro de todos os poderes. O cidadão não tem mais a quem recorrer. Nos Três Poderes todos são iguais e cúmplices em seus crimes. Hoje o Brasil consolidou na República a construção da maior Universidade de Corruptos do mundo.
Edjailson Xavier, por e-mail
Falta de manutenção no Parque das Graças
Peço a Emlurb/Prefeitura do Recife que realizem os reparos necessários nas áreas dos brinquedos no Parque das Graças, às margens do Rio Capibaribe, na Zona Norte da capital, antes que aconteçam acidentes. A manutenção tem que ser contínua e se antecipar aos problemas. Outro problema é a pouca iluminação noturna, tornando o lugar propício para a ação dos meliantes.
Izabel Wanderley, por e-mail