Voz do Leitor, 05/09: Galerias de águas pluviais sem tampas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia feita pela leitora da coluna ocorre no Cais da Vila Vintém, que fica debaixo do viaduto Parnamirim/Casa Forte, na Zona Norte do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Galerias de águas pluviais sem tampas

Alô, Prefeitura do Recife. Essas galerias de águas pluviais localizadas no Cais da Vila Vintém, que fica debaixo do viaduto Parnamirim/Casa Forte, na Zona Norte do Recife, estão sem tampas há alguns meses. Isso demonstra a falta de compromisso com os equipamentos públicos. Peço a Emlurb que faça a reposição das placas das galerias e aproveite para vistoriar o que está precisando de manutenção.

Izabel Wanderley, por e-mail

Gastos públicos no último ano de mandato

Acho interessante que em ano de eleição é uma festa para gastar dinheiro público com publicidade e promessas de campanha, principalmente de gestores que buscam a reeleição (seja em qual esfera for: federal, estadual ou municipal). Se tornou um ciclo vicioso... Passam o mandato inteiro com poucas entregas e, no último ano, passam a usar a máquina pública em benefício próprio, assinando ordens de serviço e prometendo mundos e fundos para a população. Tudo para garantir mais um mandato. Porém, cabe aos eleitores perceberem a atitude desses políticos e não votarem mais neles.

Jean Silva, via redes sociais

PEC do fim da escala 6×1

Ao atrasar a votação da PEC do fim da escala 6×1 no Congresso Nacional, a oposição ao governo mais uma vez trabalha contra os interesses dos trabalhadores brasileiros, numa manobra rasteira e covarde, visando apenas obter benefícios políticos. Agora é esperar para ver o que acontecerá após a eleição.

Sylvio Belém, por e-mail

Desigualdades até na dor

A dor não escolhe idade, gênero, raça ou condição social. Mas a forma como ela é vivida, interpretada e tratada está longe de ser igual. A ciência já demonstra que minorias sociais apresentam maior prevalência de dor crônica, maior carga de sofrimento e menor acesso ao tratamento adequado. A dor revela essas desigualdades. Cuidar dela exige mais do que exames e medicamentos: exige escuta, respeito, equidade e compromisso com a dignidade humana. Se a dor é uma experiência biopsicossocial, seu tratamento também precisa ser. Combater a desigualdade é, também, uma forma de aliviar a dor.

Mariana Schamas, por e-mail

Pescadores limpam o Rio Capibaribe

É o cúmulo do absurdo ter de ver os próprios pescadores realizando a limpeza do Rio Capibaribe. E, no registro que consegui fazer, eles não tiraram pouca coisa não: pneus, pia, cadeiras e, pasmem, até um fogão conseguiram retirar. Quando chegaram à margem do rio, nas proximidades da Ponte 6 de Março, na Rua Dr. José Mariano, perguntei se eles estavam recebendo algum valor da Prefeitura do Recife para realizar aquele serviço e, a resposta, foi negativa. Cabe a gestão municipal promover a limpeza e não da população.

Genival Paparazzi, por e-mail