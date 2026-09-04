Voz do Leitor, 04/09: Árvore inclinada com risco de queda e danos a fiação pública em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, em frente ao n° 184, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Árvore inclinada com risco de queda e danos a fiação pública em Boa Viagem

Gostaria de denunciar uma situação que ocorre na Rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, em frente ao n° 184, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. tronco de uma árvore está bastante inclinada - talvez pelas chuvas e ventos - e com risco de tombamento. Seus galhos, inclusive, já estão se emaranhando com a fiação do poste. Os moradores da localidade já estão preocupados, pois, nessa área, é constante a queda de árvores. Pedimos providências urgentes a Prefeitura do Recife/ Emlurb e a Neoenergia Pernambuco.

Sérgio Cunha, por e-mail

Árvore inclinada com risco de queda e danos a fiação pública em Boa Viagem - SÉRGIO CUNHA / VOZ DO LEITOR

Protestos e crime ambiental

Eu nunca vi uma cidade tão abandonada como o Recife. É muito fácil fechar qualquer avenida do município ateando fogo em pneus. Não tem a menor ordem. Uma coisa é o direito de greve e protesto previsto na nossa Constituição Federal, que prevê comunicação prévia às autoridades. Outra coisa são os arruaceiros prejudicando a vida do restante da população. É muita omissão do estado. Sem falar que queimar pneu é crime ambiental no Brasil, pois poluição grave do ar, libera gases tóxicos perigosos para a saúde humana e contamina o solo e a água.

Ivan Barbosa, via redes sociais

Revistas em transportes públicos

Gostaria de saber das autoridades da segurança pública e da OAB se existe alguma proibição para a realização das revistas em ônibus? Antigamente, era comum essas blitzes nos transportes coletivos e, pelo que me lembro, os índices de assalto a ônibus eram baixos. Mas, agora que não vemos mais, os números são altíssimos. Sabendo disso é mais fácil assaltar ônibus porque, ao invés de lucrar em apenas um cidadão, o bandido de uma vez só subtrai os bens de muitos. Nós, eleitores, cobramos blitzes em ônibus, não só na Lei Seca.

Rômulo Alves, por e-mail

Ciclo eleitoral repetitivo

É desanimador ver, ano após ano, as mesmas campanhas eleitorais, os mesmos discursos, e as mesmas promessas; enquanto grande parte do povo continua sendo iludido por políticos que, muitas vezes, parecem mais preocupados em garantir seus próprios salários e privilégios às custas de um povo brasileiro já tão sofrido. Até quando vamos aceitar esse ciclo? Precisamos abrir os olhos, questionar, cobrar e deixar de acreditar em promessas vazias. A política deveria existir para servir à população, e não para beneficiar quem chega ao poder. Vamos lutar para sair dessa podridão, exigir mais responsabilidade e buscar uma verdadeira mudança. O poder pertence ao povo, e é preciso exercê-lo com consciência e coragem.

Paulo de Luna, por e-mail

Descarte de lixo próximo à escola municipal em Paulista

Alô, Prefeitura do Paulista. Na quinta-feira (3), uma leitora da coluna trouxe a denúncia a respeito da quantidade de lixo no bairro de Maranguape II. Aproveito o espaço para informar que, em Maranguape I, a situação e imundice e falta de recolhimento do lixo por parte da gestão municipal é a mesma. Veja o caso relatado na foto, na Rua 126, em frente a Escola Municipal Manoel Gonçalves. O descarte irregular de lixo já se normalizou. A falta de respeito é enorme. Sem falar no odor enorme no local. Ninguém aguenta mais essa sujeira. Pagamos impostos para que se tenha a limpeza pública das ruas regularmente. Vamos trabalhar, prefeito Ramos.

Henique Lotto, por e-mail