Voz do Leitor, 04/09: Árvore inclinada com risco de queda e danos a fiação pública em Boa Viagem
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, em frente ao n° 184, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
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Árvore inclinada com risco de queda e danos a fiação pública em Boa Viagem
Gostaria de denunciar uma situação que ocorre na Rua Doutor Luiz Inácio Pessoa de Melo, em frente ao n° 184, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. tronco de uma árvore está bastante inclinada - talvez pelas chuvas e ventos - e com risco de tombamento. Seus galhos, inclusive, já estão se emaranhando com a fiação do poste. Os moradores da localidade já estão preocupados, pois, nessa área, é constante a queda de árvores. Pedimos providências urgentes a Prefeitura do Recife/ Emlurb e a Neoenergia Pernambuco.
Sérgio Cunha, por e-mail
Protestos e crime ambiental
Eu nunca vi uma cidade tão abandonada como o Recife. É muito fácil fechar qualquer avenida do município ateando fogo em pneus. Não tem a menor ordem. Uma coisa é o direito de greve e protesto previsto na nossa Constituição Federal, que prevê comunicação prévia às autoridades. Outra coisa são os arruaceiros prejudicando a vida do restante da população. É muita omissão do estado. Sem falar que queimar pneu é crime ambiental no Brasil, pois poluição grave do ar, libera gases tóxicos perigosos para a saúde humana e contamina o solo e a água.
Ivan Barbosa, via redes sociais
Revistas em transportes públicos
Gostaria de saber das autoridades da segurança pública e da OAB se existe alguma proibição para a realização das revistas em ônibus? Antigamente, era comum essas blitzes nos transportes coletivos e, pelo que me lembro, os índices de assalto a ônibus eram baixos. Mas, agora que não vemos mais, os números são altíssimos. Sabendo disso é mais fácil assaltar ônibus porque, ao invés de lucrar em apenas um cidadão, o bandido de uma vez só subtrai os bens de muitos. Nós, eleitores, cobramos blitzes em ônibus, não só na Lei Seca.
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Rômulo Alves, por e-mail
Ciclo eleitoral repetitivo
É desanimador ver, ano após ano, as mesmas campanhas eleitorais, os mesmos discursos, e as mesmas promessas; enquanto grande parte do povo continua sendo iludido por políticos que, muitas vezes, parecem mais preocupados em garantir seus próprios salários e privilégios às custas de um povo brasileiro já tão sofrido. Até quando vamos aceitar esse ciclo? Precisamos abrir os olhos, questionar, cobrar e deixar de acreditar em promessas vazias. A política deveria existir para servir à população, e não para beneficiar quem chega ao poder. Vamos lutar para sair dessa podridão, exigir mais responsabilidade e buscar uma verdadeira mudança. O poder pertence ao povo, e é preciso exercê-lo com consciência e coragem.
Paulo de Luna, por e-mail
Descarte de lixo próximo à escola municipal em Paulista
Alô, Prefeitura do Paulista. Na quinta-feira (3), uma leitora da coluna trouxe a denúncia a respeito da quantidade de lixo no bairro de Maranguape II. Aproveito o espaço para informar que, em Maranguape I, a situação e imundice e falta de recolhimento do lixo por parte da gestão municipal é a mesma. Veja o caso relatado na foto, na Rua 126, em frente a Escola Municipal Manoel Gonçalves. O descarte irregular de lixo já se normalizou. A falta de respeito é enorme. Sem falar no odor enorme no local. Ninguém aguenta mais essa sujeira. Pagamos impostos para que se tenha a limpeza pública das ruas regularmente. Vamos trabalhar, prefeito Ramos.
Henique Lotto, por e-mail