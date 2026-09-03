Voz do Leitor, 03/09: Acúmulo de lixo em Paulista
A denúncia feita pelo leitor da coluna ocorre no bairro de Maranguape II, no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife
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Acúmulo de lixo em Paulista
O bairro de Maranguape II, no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, está entregue às baratas. O descaso é total, com excesso de lixo acumulado nas ruas e calçadas do logradouro, isso tem atraído ratos, baratas e todo tipo de insetos para dentro das casas da população. Até porcos circulam pelo bairro. Pedimos, urgentemente, uma ação da Prefeitura, que tem assistido todo esse descaso com negligência e passividade.
Karolini Silva, por e-mail
Insegurança em Boa Viagem
Infelizmente, Boa viagem se tornou um bairro perigosíssimo. Essa semana foi divulgado nos veículos de comunicação mais um caso de assalto; desta vez, contra um jovem que chegava para treinar em uma academia. Essa região sempre acontece algo todos os dias, pois além da academia, também tem faculdade, lojas comerciais e outros alvos da ação dessa bandidagem. Não estamos seguros em lugar algum nessa cidade.
Giovana Torres, via redes sociais
Judiciário brasileiro
No Brasil, já tivemos impeachment de dois presidentes da República e até prisão de um após confirmadas denúncias de corrupção. Já houve também de senador, deputado federal, governador, etc... Por que um ministro do STF não pode sofrer impeachment, apesar de ser previsto na constituição? Ainda mais, diante das recentes e gravíssimas denúncias, que não são as primeiras. Se for adiante uma investigação séria, não há a dúvida que vários crimes, dentre eles: abuso de autoridade, corrupção, advocacia administrativa, serão confirmados que foram efetivamente cometidos pelos ministros. Se o STF não tomar por corporativismo, uma medida judicial contra um de seus pares, irá por água abaixo qualquer resquício de credibilidade que o judiciário brasileiro porventura ainda tenha.
Sérgio Lisboa, por e-mail
Discussão política
O meu é o melhor. O meu é o mais honesto. Não pretendo adivinhar, apenas expor uma dúvida: quando nós, meros mortais, deixaremos de acreditar que o nosso candidato é sempre o melhor e que o jornalista ou jurista que pensa como nós é, por consequência, o mais justo e honesto? Quando deixaremos de acreditar em opiniões de pessoas que sequer conhecemos, apenas porque dizem exatamente aquilo que queremos ouvir? Muitas vezes, não conhecemos sequer o teor de um processo ou de uma denúncia e, ainda assim, já temos opinião formada. Afinal, se o acusado pensa diferente de nós, culpado deve ser. Não me refiro aos leitores, mas aos amigos e colegas de trabalho, alguns agora especialistas em política, direito e justiça.
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Silvio Romero, por e-mail
Resposta da Neoenergia
Em atenção ao leitor Carlos Nóbrega, que informou sobre interrupção no fornecimento de energia no bairro do Curado, a Neoenergia Pernambuco solicita o endereço completo da ocorrência para que possa realizar a devida análise e adotar as medidas necessárias. Sobre os programas sociais, a distribuidora atende atualmente mais de 1,2 milhão de famílias por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício concedido pelo Governo Federal que garante descontos na conta de energia para consumidores de baixa renda. Além disso, a Neoenergia Pernambuco desenvolve iniciativas que promovem economia e sustentabilidade para os clientes, a exemplo do Projeto Vale Luz, integrante do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel. Por meio do Vale Luz, os participantes podem trocar resíduos recicláveis por descontos na fatura de energia. Somente neste ano, o projeto já concedeu mais de R$ 500 mil em benefícios para clientes pernambucanos, contribuindo para a redução de despesas das famílias e incentivando a destinação correta de materiais recicláveis. Alguns consumidores, inclusive, não pagam energia elétrica há anos devido ao benefício do Vale Luz.
Assessoria de Imprensa