Voz do Leitor, 02/09: Postes da Secretaria de Defesa Social ameaçam cair

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora da coluna ocorre nas Ruas Padre Bernardino Pessoa e Tenente João Cícero, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Postes da Secretaria de Defesa Social ameaçam cair

Uso esse importante veículo para alertar aos secretários do Governo do Estado/SDS e da Prefeitura do Recife/Emlurb, que existem quatro postes com ameaça de cair. Suas bases, afixada no chão, estão enferrujadas. Duas estão localizadas na Rua Padre Bernardino Pessoa e duas na Rua Tenente João Cícero, todas no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Sua queda poderá danificar vários carros e motocicletas que ficam estacionados ao redor, ou até mesmo fazerem vítimas como os alunos do Colégio Santa Maria, que utilizam, diariamente, as calçadas. Os gestores do Estado ou da Prefeitura do Recife deveriam ter uma equipe para circular na cidade, com o objetivo de observar e retirar esses equipamentos obsoletos, quebrados e que estão espalhados pelo município.

Maria José, por e-mail

Postes da Secretaria de Defesa Social ameaçam cair - MARIA JOSÉ / VOZ DO LEITOR

Déficit de ônibus

É claro e notório a necessidade de mais linhas de ônibus ou o reforço na quantidade de coletivos nas linhas já existentes nos bairros da Cohab, Ibura, Ipsep e Jordão, para o centro do Recife. Ninguém aguenta mais fazer integração para o centro do Recife, onde o metrô está esculhambado e ineficiente e as linhas de ônibus das integrações não suprem a demanda . Linhas diretas para o centro devem coexistir juntamente com as integrações para que a complementação seja satisfatória.

Marcos Henrique, por e-mail

Médicos de plano de saúde sem agenda

Os médicos credenciados nos planos de saúde definitivamente não querem trabalhar. A impressão que tenho é que eles só aceitam atuar nas empresas de saúde suplementar para captar clientes para suas clínicas particulares. Toda vez que tento marcar uma consulta, seja lá qual for a especialidade, nunca consigo uma vaga com menos de um mês. Nunca há disponibilidade na agenda. Porém, certa vez, procurei na internet o telefone do consultório particular de um deles e liguei para tentar agendar uma consulta e, pasmem, ele tinha horário disponível no dia seguinte. Ou seja, quando é para receber sem a interferência do plano de saúde, eles sempre têm espaço na agenda. Já quando é para atender os beneficiários de um plano, normalmente, eles só disponibilizam um dia na semana para atendimento - apenas um turno, manhã ou tarde -, abrindo vaga para atender no máximo 6 a 8 pacientes naquela data. Isso é um absurdo. Pagamos caro e somos tratados com total desrespeito.

Carmen Pereira, via redes sociais

Falta de energia

Gostaria de saber da Neoenergia Pernambuco qual o motivo de faltar energia quase todos os dias nos bairros do Curado, na Zona Oeste do Recife? Toda minha rede elétrica está ligada em filtros de linha, para evitar danos aos meu eletrodomésticos. É nisso que dá a privatização de órgãos públicos de segurança nacional, sempre piorando o serviço. Ou vocês acham que eles estão dispostos a atender os programas sociais. Gostaria que a Neoenergia se manifestasse a respeito.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Guia eleitoral

Acho um exagero o tempo disponibilizado para os candidatos à eleição, principalmente na TV. Para que tanto tempo para vermos sorrisos falsos, algumas vezes lágrimas de atores e atrizes, ouvirmos mentiras e promessas que não serão cumpridas, além do uso e abuso do nome de Deus? Achando pouco, é o que parece, as mídias ainda ficam mostrando o dia a dia dos candidatos, seja na maior cara de pau, entregando panfletos pelas vias da cidade, ou participando de entrevistas quase que diárias. Ora, quando eleitos, andam cercados de seguranças e só ficam perto de alguém do povo em dias festivos ou em míseras inaugurações das mínimas promessas cumpridas. E, claro, com uma penca de seguranças por perto.

Silvio Romero, por e-mail