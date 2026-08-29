Voz do Leitor, 29/08: Descarte irregular de lixo no Canal do Fragoso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na esquina da Praça Pedro Jorge, com a Ponte da Rua Aluízio Azevedo, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda

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Descarte irregular de lixo no Canal do Fragoso

Pessoas sem nenhum senso de civilidade estão transformando as margens do Canal do Fragoso, em Olinda, em lixões a céu aberto. Um deles está se formando na esquina da Praça Pedro Jorge, com a Ponte da Rua Aluízio Azevedo, no bairro de Jardim Atlântico. Estão sendo descartados ilegalmente no local móveis velhos de grande porte, metralha de várias procedências e lixo doméstico, transformando o local em um lixão de cresce a cada dia. Solicito uma ação urgente da Prefeitura de Olinda para resolver essa situação.

Antônio Neto, por e-mail

Descarte irregular de lixo no Canal do Fragoso - ANTÔNIO NETO / VOZ DO LEITOR

Trânsito do Recife

Não é por acaso que Recife ostenta o título de pior trânsito do Brasil. A Prefeitura, definitivamente, esqueceu que o seu papel principal é cuidar das pessoas. Fico totalmente indignado quando uma gestão de orgulha de diminuir três faixas de rolamento de uma via para transformar em ciclofaixa, corredor de ônibus, estacionamento de bicicletas e patinetes, e chama isso de "investimento em mobilidade". Nada tenho contra as formas de locomoção alternativas ao transporte por veículos automotor, mas tenho tudo contra a omissão do poder público em não abrir novas vias ou desobstruir as já existentes para compensar a supressão das faixas antes existentes. Outra questão que indica o total desprezo pelas pessoas é a interdição de uma faixa inteira da Avenida Mascarenhas de Moraes para reforma de canteiro central e a não liberação da faixa azul para os demais veículos enquanto durar a obra. Fica o registro, o apelo e a ideia para a Câmara Municipal e o prefeito João Victor fazer esta alteração legislativa: toda avenida que tiver corredor exclusivo de ônibus, quando estiver em obras, liberar toda a avenida ao tráfego comum.

Fábio Júnior, por e-mail

Punição

A Polícia Militar de Pernambuco é composta por homens e mulheres de bem, que arriscam as suas vidas nas ruas todos os dias para defender a sociedade. Infelizmente, como em todas as profissões, tem bons e maus profissionais; mas, quando o estado detecta essas pessoas, elas precisam ser punidas com a perda da função. Isso é, também, um recado direto aos demais policiais para que cumpram suas funções com ética e compromisso.

Wellington Xavier, via redes sociais

Fiação dos postes públicos

É um absurdo essa poluição visual dos postes que as empresas fazem não ser considerado crime. Fazem o que querem com os postes do Recife, enchem de fios que não usam mais e deixam lá sem nenhuma responsabilidade de retirar. É preciso ter uma regulação urgente para reorganizar os postes públicos da cidade.

Carla Vasconcelos, via redes sociais

Violência contra professores

O Estado promoveu um desmonte gradual da profissão docente, impondo obstáculos a todas as atividades típicas do cotidiano do professor, como preparar as aulas com liberdade, lecionar explicitamente, transmitir conhecimentos, avaliar o desempenho dos alunos, disciplinar a turma e até mesmo reprovar os discentes que nada fazem além de prejudicar aqueles que realmente desejam ensinar e aprender. Não satisfeitos, contudo, em promover o desmantelamento do ofício, políticos e burocratas vêm chancelando, por atos e omissões, a violência praticada contra o professorado brasileiro. Já passou da hora de implementar marcos legais rigorosos para proteger os profissionais da educação, responsabilizar as famílias pelo comportamento dos seus filhos e punir com severidade familiares que agridem professores. Se o país agir depressa, talvez ainda seja possível resgatar a dignidade da carreira docente e evitar o apagão que se vislumbra em um horizonte cada vez mais próximo.

Arthur Furtado, por e-mail