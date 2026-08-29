O direito de fazer a pergunta

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Neste texto, não ouso, simploriamente, defender a construção de uma arma nuclear. Indago se uma sociedade democrática, em um dos maiores países

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Bomba atômica: ter ou não ter? Basta aventar essa ideia para que o debate abandone o campo racional da geopolítica e migre para o terreno dos achismos éticos, morais e ideológicos.



O tema ressurgiu no debate eleitoral brasileiro e provocou reações, muitas delas mais inclinadas a impedir que o assunto fosse discutido do que a apresentar argumentos a favor ou contra.



Neste texto, não ouso, simploriamente, defender a construção de uma arma nuclear. Indago se uma sociedade democrática, em um dos maiores países do planeta, pode considerar determinados temas proibidos ao debate.



A Constituição brasileira foi promulgada em 1988, quando ainda existiam a União Soviética e o Muro de Berlim. Pouco depois, o mundo respiraria o otimismo do pós-Guerra Fria. A globalização prometia aproximar sociedades e parecia possível imaginar que Kant venceria Hobbes. Não venceu.



A invasão russa da Ucrânia já vige por mais tempo que os 1.567 dias da Primeira Guerra Mundial. O Oriente Médio permanece mergulhado em violência. Taiwan torna-se um provável ponto de ruptura da paz global.

Com a dissolução da União Soviética, milhares de armas nucleares permaneceram em território ucraniano. Em 1994, Kiev aderiu ao Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) e transferiu esse arsenal para a Federação da Rússia. Pelo Memorando de Budapeste, Rússia, Estados Unidos e Reino Unido reafirmaram respeitar a soberania, a independência e as fronteiras da Ucrânia.



Pois bem. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia. Em 2022, invadiu em larga escala a Ucrânia. E, seguidamente, dá demonstrações de que suas ambições podem não parar por aí. Moscou teria agido da mesma forma se Kiev ainda dispusesse de uma capacidade nuclear própria, operacional e confiável?



Há mais de dois milênios, Tucídides registrou o icônico diálogo entre atenienses e melianos. Diante dos apelos à justiça dos habitantes da ilha, Atenas respondeu: os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem.



Século passado, criamos a ONU e firmamos múltiplos tratados de boa vontade. Mas talvez o diálogo meliano ainda devesse ser lembrado nos gabinetes onde se tomam decisões relacionadas à soberania de um povo.

As armas nucleares representam a manifestação extrema da lógica realista que encontra em John Mearsheimer um de seus principais formuladores. Ele defende: um país deve possui-las, para jamais utilizá las.



E o Brasil? Somos um país continente, com reservas de água, alimentos, petróleo, minerais estratégicos e biodiversidade. Logo, interesses a proteger e, portanto, precisamos pensar realisticamente sobre como fazê-lo.

Uma capacidade nuclear seria uma das ferramentas possíveis desse processo. Não necessariamente a melhor ou a única. Mas uma hipótese a ser discutida.



Há, porém, uma barreira jurídica. O Brasil assinou, tal qual a Ucrânia, o TNP, além de o artigo 21 da Constituição instituir que toda atividade nuclear em nosso território só será admitida para fins pacíficos. Mas, opções estratégicas adotadas em determinado contexto histórico podem ser debatidas e mudadas quando esse contexto se transforma.



Esclareço, aqui não há espaço para ingenuidade. Uma mudança de posição brasileira teria consequências profundas. O país enfrentaria restrições de toda ordem e enorme pressão internacional. Há outro elemento a influenciar o debate: a tradição pacífica da sociedade brasileira, que não convive há anos com ameaças externas palpáveis.



Ao final desta reflexão, mantenho meu propósito de não responder se o Brasil deve ou não construir uma arma nuclear. Hei de desconfiar de respostas excessivamente fáceis e monossilábicas. Contudo, deixo-lhes a pergunta: é possível considerar pragmaticamente a possibilidade de se ter a arma nuclear e ao mesmo tempo defender, por convicção moral, que ela nunca deva ser utilizada?



Uma democracia madura precisa ser capaz de discutir até aquilo que, ao final, decide rejeitar. Nesse contexto, talvez devamos defender algo ainda mais profundo: o direito de fazer a pergunta.



OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS, GENERAL DE DIVISÃO DA RESERVA

