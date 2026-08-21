Voz do Leitor, 21/08: Barracas fixadas na rua atrapalham mobilidade urbana em Boa Viagem
A denúncia da leitora ocorre no cruzamento entre as Ruas dos Navegantes e a Félix de Brito e Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
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Barracas fixadas na rua atrapalham mobilidade urbana em Boa Viagem
Alô, Prefeitura do Recife. Faz alguns anos que barraqueiros do bairro de Boa Viagem - nas proximidades da orla - afixaram com cimento no asfalto, as carroças que usam para deposito para armazenar seus utensílios que utilizados na praia. Apesar de diversas reclamações ao Dircon, nada acontece. E seguimos vivendo num ambiente hostil ao cidadão, que é privado de utilizar a vaga para estacionamento de seus veículos, e ainda conviver com um ambiente fétido, visto que também utilizam o local como banheiro. A imagem da foto é no cruzamento entre as Ruas dos Navegantes e a Félix de Brito e Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Peço que a gestão municipal tome uma providência.
Luciana Araújo, por e-mail
Erros na obra do calçadão de Boa Viagem impedem continuidade da ciclofaixa
As falhas do projeto de requalificação da Orla de Boa Viagem continuam a impressionar. A falta de rampas de acessibilidade no fim do calçadão, na altura de Brasília Teimosa, está impedindo a conexão entre a nova ciclovia e a ciclofaixa de Turismo e Lazer que a própria Prefeitura do Recife opera nos domingos e feriados nacionais. Muitos ciclistas estão voltando no trecho, achando que a ciclofaixa de lazer não está funcionando ou, o que é pior, estão seguindo pela Avenida Antônio de Góis mesmo sem a conexão, que só é retomada na altura do cruzamento da via com a Avenida Conselheiro Aguiar. Os operadores explicam que não têm colocado os cones porque existe o desnível da calçada, sem uma rampa de descida, o que pode provocar quedas entre os ciclistas.
Maristela Fagundes, via redes sociais
Diploma de jornalista
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Flávio Dino, sugeriram à Suprema Corte do Brasil que reveja a decisão que dispensou a obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Concordo com eles. Eu mantenho o blog claudiomelopsicologo.blogspot.com, mas nunca me considerei um jornalista, e nem acho preciso ser para publicar os meus textos nele. No entanto, eu acho imprescindível ser formado em jornalismo para se exercer essa profissão tão importante para a democracia, seja na rádio, no jornal ou na televisão.
Cláudio de Melo, por e-mail
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Cobrança indevida da Uber
A Uber fez um débito indevido de R$ 19,90 no meu cartão referente a One Membership. E o pior, eu não consigo cancelar. Isso é um absurdo, pois eu não entrei no site deles para assinar esse serviço. Usuário da Uber, fiquem atentos.
Douglas Lobato, por e-mail
Inadimplência da população
Mais dois grandes varejistas brasileiros estão com dificuldades financeiras (e não deve parar por aí), entraram com pedidos de Recuperação Judicial e anunciaram dezenas de fechamentos de lojas e milhares de empregados foram demitidos. São eles as tradicionais Casas Bahia e a Marabaz. Pelo que li, isso se deve a alta inadimplência dos clientes , insegurança jurídica, juros altos. Também pudera o Brasil teve 83,9 milhões de inadimplentes em julho de 2026, o que atinge cerca de 51% da população adulta do país. Dados oficiais da Serasa Experian mostram que o volume total de CPFs com restrições continua em patamares elevados, impulsionado por juros altos e pelo custo de vida caro.
Marco Wanderley, por e-mail