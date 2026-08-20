Voz do Leitor, 20/08: Desnível perigoso para pedestres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora ocorre na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, esquina com a Rua Neto Mendonça, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

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Desnível perigoso para pedestres

Numa calçada que fica na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, esquina com a Rua Neto Mendonça, no bairro das Graças, trocaram a grama por pedrinhas soltas, ficando um acentuado desnível que pode confundir idosos ou pessoas com problemas de visão ou mobilidade reduzida. Inclusive, a parada de ônibus 100007 fica bem próximo; e, no caso de dois ou mais ônibus pararem no local, o passageiro corre o risco de descer nesse desnível ocasionando desequilíbrio e queda. Peço que a Emlurb ou o Condomínio façam a devida adequação.

Izabel Wanderley, por e-mail

Desnível perigoso para pedestres - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Diploma de jornalista

Recentemente, as associações de imprensa e toda a mídia criticaram o ministro Alexandre de Moraes após ele autorizar mandados de busca e apreensão contra possíveis fontes jornalísticas, alegando que se tratava de uma ameaça ao sigilo profissional. Correto, faz todo sentido. Mais recentemente ainda, o ministro Flávio Dino sugeriu que a Suprema Corte reveja a decisão de 2009 que dispensou a obrigatoriedade do diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. Hoje sabemos que qualquer criador de blog ou o chamado “influencer” pode receber a denominação de jornalista. Essa é uma realidade que considero cruel para quem teve de passar quatro anos em uma faculdade para obter o honroso título de jornalista.

Silvio Romero, por e-mail

Construção de um retorno na BR-101

Quem mora no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife, sabe o perrengue que passa todos os dias para sair de lá para os compromissos diários. As subdivisões desse bairro, como as UR's, por exemplo, são superpopulosas e precisam de um acesso rápido e prático para entrar e sair do bairro. A recém reinaugurada Ladeira da Cohab, agora duplicada, infelizmente não consegue suprir a alta rotatividade de veículos, especialmente nos horários de pico, apesar do esforço da Prefeitura de entregar essa grande e importante obra. É preciso que o retorno perto do Posto Padre Cícero, na BR-101 Sul, seja reconstruindo o mais rápido possível, para que o trânsito da Cohab flua de forma satisfatória. Esperamos menos burocracia e promessas e mais agilidade nessa obra que precisa ser iniciada o quanto antes.

Marcos Henrique, por e-mail

Programa eleitoral

Se aproximam os debates políticos na televisão e a "lavagem de roupa suja" na mídia. Para mim, não existe nada mais divertido. É uma pena que para o furdunço ficar completo, o padre Kelmon não se candidatou novamente à Presidência da República.

Cláudio de Melo, por e-mail

Obra no Marco Zero sem manutenção

É lamentável o descaso com a preservação do Marco Zero, um dos mais visitados e importantes monumentos do Recife. A Rosa dos Ventos, uma importante obra do conceituado artista plástico pernambucano Cícero Dias, está degradada com buracos e remendos mal feitos, sem observar a cor natural da obra.

Fernando Cunha, por e-mail