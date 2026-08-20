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Voz do Leitor, 20/08: Desnível perigoso para pedestres

A denúncia da leitora ocorre na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, esquina com a Rua Neto Mendonça, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

Por JC Publicado em 20/08/2026 às 5:03
Desnível perigoso para pedestres
Desnível perigoso para pedestres - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

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Desnível perigoso para pedestres

Numa calçada que fica na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, esquina com a Rua Neto Mendonça, no bairro das Graças, trocaram a grama por pedrinhas soltas, ficando um acentuado desnível que pode confundir idosos ou pessoas com problemas de visão ou mobilidade reduzida. Inclusive, a parada de ônibus 100007 fica bem próximo; e, no caso de dois ou mais ônibus pararem no local, o passageiro corre o risco de descer nesse desnível ocasionando desequilíbrio e queda. Peço que a Emlurb ou o Condomínio façam a devida adequação.

Izabel Wanderley, por e-mail

IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR
Desnível perigoso para pedestres - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR
 

Diploma de jornalista

Recentemente, as associações de imprensa e toda a mídia criticaram o ministro Alexandre de Moraes após ele autorizar mandados de busca e apreensão contra possíveis fontes jornalísticas, alegando que se tratava de uma ameaça ao sigilo profissional. Correto, faz todo sentido. Mais recentemente ainda, o ministro Flávio Dino sugeriu que a Suprema Corte reveja a decisão de 2009 que dispensou a obrigatoriedade do diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. Hoje sabemos que qualquer criador de blog ou o chamado “influencer” pode receber a denominação de jornalista. Essa é uma realidade que considero cruel para quem teve de passar quatro anos em uma faculdade para obter o honroso título de jornalista.

Silvio Romero, por e-mail

Construção de um retorno na BR-101

Quem mora no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife, sabe o perrengue que passa todos os dias para sair de lá para os compromissos diários. As subdivisões desse bairro, como as UR's, por exemplo, são superpopulosas e precisam de um acesso rápido e prático para entrar e sair do bairro. A recém reinaugurada Ladeira da Cohab, agora duplicada, infelizmente não consegue suprir a alta rotatividade de veículos, especialmente nos horários de pico, apesar do esforço da Prefeitura de entregar essa grande e importante obra. É preciso que o retorno perto do Posto Padre Cícero, na BR-101 Sul, seja reconstruindo o mais rápido possível, para que o trânsito da Cohab flua de forma satisfatória. Esperamos menos burocracia e promessas e mais agilidade nessa obra que precisa ser iniciada o quanto antes.

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Marcos Henrique, por e-mail

Programa eleitoral

Se aproximam os debates políticos na televisão e a "lavagem de roupa suja" na mídia. Para mim, não existe nada mais divertido. É uma pena que para o furdunço ficar completo, o padre Kelmon não se candidatou novamente à Presidência da República.

Cláudio de Melo, por e-mail

Obra no Marco Zero sem manutenção

É lamentável o descaso com a preservação do Marco Zero, um dos mais visitados e importantes monumentos do Recife. A Rosa dos Ventos, uma importante obra do conceituado artista plástico pernambucano Cícero Dias, está degradada com buracos e remendos mal feitos, sem observar a cor natural da obra.

Fernando Cunha, por e-mail

FERNANDO CUNHA / VOZ DO LEITOR
Obra no Marco Zero sem manutenção - FERNANDO CUNHA / VOZ DO LEITOR

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