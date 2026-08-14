Voz do Leitor, 14/08: Uso incorreto e perigoso de patinetes elétricos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leitor da coluna registra duas pessoas no mesmo patinete circulando na Rua João Lira, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife

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Uso incorreto e perigoso de patinetes elétricos

É necessário que haja uma mobilização política entre vereadores, deputados, prefeituras e governo, para discutir a respeito dessa epidemia dos patinetes elétricos em toda cidade. Como se não bastasse o risco do veículo - que é motorizado e nem todos sabem pilotar com segurança ou usam equipamentos de proteção -, muitas pessoas estão usando o patinete de maneira perigosa e, até mesmo, mais de uma pessoa no veículo. Esse flagrante de dois estudantes no mesmo patinete foi registrado na Rua João Lira, no bairro de Santo Amaro, em frente à Biblioteca Pública de Pernambuco. É preciso ter fiscalização.

Genival Paparazzi, por e-mail

Uso incorreto e perigoso de patinetes elétricos - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Liberdade de imprensa

Causa indignação a situação envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e as medidas de busca e apreensão relacionadas às reportagens do jornalista Luís Pablo, que apontavam uso irregular de veículos oficiais pelo ministro Flávio Dino e seus familiares. A liberdade de imprensa e o sigilo da fonte são garantias fundamentais em uma democracia e não podem ser defendidos apenas quando interessam a determinado grupo político. Diante de um episódio dessa gravidade, é legítimo perguntar: onde estão as entidades de imprensa e os partidos políticos? A liberdade de imprensa não pode ter lado político; ou é um direito de todos, inclusive de quem denuncia pessoas poderosas, ou deixa de ser uma verdadeira garantia democrática.

Ciro Leite, por e-mail

Saúde mental na segurança pública

Ao longo de quase três décadas na segurança pública, subindo degrau por degrau em um ambiente ainda permeado por machismo e preconceito, entendi que a trajetória de um agente não pode ser dissociada de sua dimensão humana. A conciliação entre a maternidade e a carreira, somada às cobranças institucionais e sociais, expôs uma sobrecarga que, como em muitos outros casos, resultou em adoecimento psíquico. O diagnóstico de burnout, síndrome do pânico e ansiedade após 15 anos de função não foi um caso isolado, mas o reflexo de um sistema que negligencia o cuidado com quem protege. A literatura acadêmica sobre saúde ocupacional reforça que políticas de prevenção e cuidado são fundamentais. Programas de apoio psicológico, espaços de escuta e campanhas de conscientização devem ser incorporados às corporações, rompendo o ciclo de silêncio e preconceito. Portanto, cuidar de quem protege significa proteger toda a sociedade. A segurança pública não pode ser pensada apenas em termos de armamento, disciplina e enfrentamento, mas também em termos de humanidade, acolhimento e sustentabilidade emocional.

Raquel Giri, por e-mail

Dois treinadores no Náutico

Ter contratualmente dois treinadores (pai e filho), registrados de forma oficial, só existe no Náutico. Porém, esse novo tipo de nepotismo, verificado no futebol brasileiro, não está funcionando, apesar do gasto em dobro desse time com relação a esse tipo sui-generis de contratação. Como torcedor do timbu, estou preocupado pelas falhas da sua zaga, e prevendo uma perigosa descida para a Série C no próximo ano. Não seria melhor dispensar um dos dois técnicos, e com o valor economizado contratar um bom jogador para a defesa?



Cláudio de Melo, por e-mail

Resposta da Compesa

Em esclarecimento à leitora Maria José, a Compesa informa que a questão da Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em Boa Viagem, não está relacionada à operação do sistema de esgotamento sanitário operado pela Companhia. Uma equipe esteve na quarta-feira (12) no local e não identificou ponto de obstrução na rede coletora de esgoto, que estava em seu funcionamento normal.

Assessoria de Imprensa