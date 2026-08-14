fechar
Editorial | Notícia

Fonte de vários males

Dia Nacional de Combate à Poluição, este ano, é marcado pela expectativa de um fenômeno climático que pode ter sido intensificado por ela

Por JC Publicado em 14/08/2026 às 0:00

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A contaminação da atmosfera por gases que vêm aquecendo o planeta nas últimas décadas, é uma das causas apontadas pela intensificação do fenômeno El Niño, aquecimento das águas do Oceano Pacífico que provoca manifestações climáticas severas, como tempestades, tornados e ondas de calor. E o pior é que o aquecimento global termina alimentando incêndios florestais que elevam a poluição, em regiões cada vez mais quentes e secas. Neste Dia Nacional de Combate à Poluição, 14 de agosto, além das medidas conhecidas de prevenção, o alerta ambiental ganha maior volume, na perspectiva de consequências que se agravam para a civilização humana e comprometem o habitat das demais formas de vida na Terra.
Estimular ações preventivas e cuidados nas áreas secas torna-se prioritário no ambiente de alta temperatura e baixa umidade. Os gases e a fumaça liberados nas queimadas representam riscos enormes ao meio ambiente e à saúde humana e animal. Sua fuligem consegue atravessar as defesas naturais do nariz e da garganta, por exemplo, alcançando os pulmões e a circulação sanguínea das pessoas expostas. Daí porque se trata não apenas de um problema ambiental, mas de grave assunto de saúde pública. Quanto mais e maiores os incêndios florestais, maiores os riscos para a vida, de um modo geral, e o ambiente que a sustenta.
A qualidade do ar que respiramos importa muito para a saúde, assim como, por analogia, o planeta inteiro sofre – ou se transforma – com o aquecimento turbinado pela poluição. Fonte de males variados, a poluição incide em outros meios, degradando o solo, contaminando rios e mares, e aparecendo até em microplásticos nos alimentos. A redução do uso de plásticos e a reciclagem são práticas essenciais para que os impactos desse material nos ecossistemas sejam menores. Para a Organização das Nações Unidas (ONU), a poluição plástica é a segunda ameaça ambiental, atrás apenas dos gases que provocam o aquecimento global. Uma estimativa aterradora da ONU é que 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos estejam indo para os oceanos, anualmente.
Para cooperar com o combate à poluição, os cidadãos podem se engajar num modo de vida sustentável, cujos resultados dependem de sua adoção coletiva. A ONU tem algumas recomendações, como a economia de energia nas residências e no ambiente de trabalho. No deslocamento diário, sempre que possível, dar preferência a caminhadas ou veículos coletivos, ao invés de carros movidos a combustíveis fósseis. Evitar o desperdício de alimentos está na lista, pois os restos produzem metano, em aterros sanitários. Aumentar a vida útil de roupas e aparelhos eletrônicos é outra dica de sustentabilidade. E a propagação do modo de vida sustentável junto à família e aos amigos é vista como imprescindível, pois sem a escala coletiva, as mudanças necessárias para melhorar o ambiente não acontecerão.
Como o Brasil se aproxima de mais uma campanha eleitoral, vale cobrar das candidatas e candidatos propostas que visem combater a poluição, para que os males provocados não se tornem, como estão se tornando, crescentes motivos de gastos públicos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Editorial JC: Sigilo da fonte é democracia
IMPRENSA

Editorial JC: Sigilo da fonte é democracia
SENAI Pernambuco mira em novas oportunidades de negócio e capacitação com o SENAI Futuro
ESTUDOS

SENAI Pernambuco mira em novas oportunidades de negócio e capacitação com o SENAI Futuro

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.