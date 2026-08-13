SENAI Pernambuco mira em novas oportunidades de negócio e capacitação com o SENAI Futuro

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Iniciativa lançada em agosto visa capacitar o setor produtivo com novas formações voltadas para as demandas que estão surgindo no setor industrial

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Mirando no aprimoramento profissional e atualização às tendências de mercado, o SENAI Pernambuco lança o SENAI Futuro, uma nova unidade de negócios voltada para preparação de profissionais e empresas.

A ideia é se debruçar sobre as novas tendências do setor produtivo e suas respectivas demandas, por meio da utilização de ferramentas como inteligência artificial, automação, robótica e gêmeos digitais. Na prática, o impacto é direto na produditividade e também na atualização do segmento industrial.

Para Felipe Furtado, gestor do SENAI Futuro, a iniciativa chega para ampliar a capacidade de antecipação nas transformações industriais. "Queremos identificar as competências que serão necessárias antes que elas se tornem uma demanda urgente das empresas", argumenta. "A ideia é integrar inteligência, relacionamento com a indústria e formação para transformar tecnologia e conhecimento em produtividade".

Tecnologia transforma ocupações que já existem

O uso da tecnologia em diferentes segmentos profissionais já uma realidade. No SENAI Futuro, o foco é a transformação dentro das empresas em cargos de média e alta gestão, além de lideranças técnicas, engenheiros, supervisores e profissionais no setor de tecnologia e inovação.

Felipe Furtado explica que a Inteligência Artificial - tema comum no mundo afora - deixou de ser uma competência exclusiva para setores de TI e afins. "Um gestor industrial precisará utilizá-la para tomar decisões, um engenheiro, para analisar dados e otimizar processos, uma equipe de manutenção para antecipar falhas e uma liderança para compreender onde a tecnologia realmente gera valor", afirma.

O uso consciente e estratégico dessas novas tecnologias perpassa a capacitação dos profissionais e, a longo prazo, aumenta a produtividade.

"O SENAI entra nessa rede com uma vantagem muito importante porque conhece profundamente a indústria e possui capacidades consolidadas de educação, tecnologia e inovação. O SENAI Futuro funciona como uma camada de integração dessas competências com conhecimentos e parceiros externos", continua o gestor.

SENAI Futuro

O SENAI Futuro contou com um evento de lançamento no último dia 6 de agosto, onde apresentou demonstrações de quatro projetos aderentes aos temas abordados nas capacitações: Smart Industrial DataOps Agent, Sistema de Briefing Executivo Industrial com Agente de IA, Digital Twins da planta de baterias de lítio e o Projeto de Drone.

A nova unidade também se alinha à proposta tecnológica, com um ecossistema híbrido, onde o espaço físico possui uma infraestrutura de ponta, com 5G privado, sensores inteligentes e gêmeos digitais.

Até o momento, três linhas modulares fazem parte do projeto: Integração de Sistemas com IA, IA na Prática e Smart Industry. Os cursos terão duração de 24 a 36 horas. No curso de Integração de Sistemas Industriais com IA, são 20 vagas disponibilizadas e 36 horas de carga-horária.

Mais informações sobre o SENAI Futuro, assim como inscrições para os cursos, podem ser obtidas por meio do site senaifuturo.pe.senai.br