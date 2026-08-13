Voz do Leitor, 13/08: Enorme cratera segue aberta há semanas no Rosarinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Enorme cratera segue aberta há semanas no Rosarinho

Fico me questionando como esse tipo de cratera se abre no Recife... Com tamanho diâmetro e profundidade. Lembro-me que, certa vez, há uns 10 anos, um enorme buraco se abriu do nada, em plena Rua Amélia, no bairro das Graças, e simplesmente "engoliu" um carro. Na época, o JC até deu matéria mostrando o absurdo e a sorte do motorista, que não sofreu grandes ferimentos. Pois bem, estamos em 2026 e essas enormes crateras seguem surgindo nas ruas do Recife. Essa, da foto, é na Rua Teles Júnior, em frente ao número 478, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, ao lado do Restaurante Ô Mineiro. Peço que a Emlurb mande uma equipe ao local com urgência, já que esse enorme buraco já está aberto há semanas e precisa ser fechado antes que faça alguma vítima.

Leandro Albuquerque, por e-mail

Enorme cratera segue aberta há semanas no bairro do Rosarinho - LEANDRO ALBUQUERQUE / VOZ DO LEITOR

Localizações diferentes

Precisamos saber distinguir bairro de comunidade para não causar equívoco e desinformação na população. Por exemplo, a Cohab é um bairro da Zona Sul do Recife. Dentro da Cohab existem subdivisões, que são as comunidades que pertencem a esse bairro, a exemplo da maior parte das UR's (Unidades Residenciais), Lagoa Encantada, Três Carneiros, etc. Vale lembrar também que a Cohab e o Ibura não são a mesma coisa. São bairros vizinhos que pertencem a mesma RPA (Região Político-Administrativa).

Marcos Henrique, por e-mail

Escolha de candidato

Em uma conversa no cafezinho com colegas de trabalho, um deles disse que jamais votaria em João Campos, devido ao que considerava um péssimo governo à frente da Prefeitura do Recife. Outro colega ponderou: Temos que pensar e analisar com inteligência em quem vamos votar, pois nosso voto fará com que o escolhido permaneça quatro anos no poder. Jamais devemos votar movidos apenas pela comoção. Já vimos recentemente onde isso pode nos levar. Um terceiro lembrou: mas ele encerrou a gestão com 75% de aprovação popular. Eu, na minha ignorância e sem ter o discernimento necessário para decidir em quem votar, perguntei: Então, afinal, devemos pensar por conta própria antes de votar, ou simplesmente acompanhar o voto de alguém que acredita ter um pensamento superior ao dos demais?

Silvio Romero, por e-mail

STF ataca direitos fundamentais da imprensa

Até onde sei, o sigilo da fonte jornalística é cláusula pétrea, ou seja, é uma regra na Constituição que não pode ser mudada ou apagada. Nem mesmo os congressistas por meio de uma Emenda Constitucional (PEC) podem acabar com ela. O objetivo é proteger a base da democracia e os direitos básicos do povo. Mas agora, Alexandre de Moraes, manda fazer buscas e apreensões sobre reportagens veiculadas pelo jornalista Luís Pablo, que apontavam o suposto uso irregular de veículos oficiais pelo ministro do STF, Flávio Dino, e por seus familiares. A sociedade brasileira não pode aceitar esse absurdo, os órgãos de imprensa têm obrigação de protestar e entrar com recurso no STF.

Marco Wanderley, por e-mail

Gangue do ouro ataca novamente no Recife

Há muito tempo que as ruas no entorno da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) estão em completo abandono: vias desertas, sem policiamento, comércios fechando... E, com isso, alunos e trabalhadores ficam à mercê dos bandidos. Como ocorreu no início da semana, quando uma dupla se assaltantes roubou uma corrente de ouro de um aluno universitário, fugindo de moto em plana Rua do Lazer - que nem é permitido o fluxo de veículos. Cadê a polícia? Por que não há segurança armada nas proximidades dos portões de acesso aos prédios? O aluno estava a dez passos de entrar no Bloco G. Vendo o telejornal no dia seguinte a esse episódio, vi que essa dupla de assaltantes fez outra vítima, no mesmo dia, dessa vez no bairro de Casa Forte - também levaram uma corrente de ouro. Será que toda população está vendo e sofrendo com essa tal 'gangue do ouro', e a Polícia Civil de Pernambuco e seu departamento de inteligência não está enxergando que essas ações criminosas estão aumentando? Não há nenhuma medida para desarticular essa quadrilha? Por isso que, diante dessa inércia, não saio de casa andando com joias, aliança, nada.

Priscila Amorim, por e-mail