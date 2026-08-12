Voz do Leitor, 12/08: Extravasamento de esgoto em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia da leitora da coluna ocorre na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em frente ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

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Extravasamento de esgoto em Boa Viagem

Gostaria de dizer que é péssimo o atendimento automático da Compesa. O condomínio Olímpos vem tentando desde quinta-feira (6) entrar em contato com a Companhia para comunicar um extravasamento de esgoto na calçada em frente ao prédio, e não consegue concluir a ligação. O imóvel com matrícula número 542.735.046 fica localizado na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Além do mal cheiro insuportável, os veículos trazem para dentro do estacionamento do condomínio, em seus pneus, os resíduos podres que escorre pelo meio fio. É um grande risco à saúde dos moradores, crianças e dos pet que por ali circulam. Apelamos a Compesa que enviem uma equipe para desobstruir a galeria.



Maria José, por e-mail

Legado de promessas vazias

O “brilhante jovem”, ofuscado por sua pífia administração, tenta agora polir um futuro programa de trabalho, usando o mesmo produto que infelizmente não deu certo. Entretanto, continua no mesmo lero-lero: promessas feitas sem demonstrar claramente como serão concretizadas e discursos anacrônicos exaltando um suposto “legado político”, quando o que interessa não é o passado, mas a melhoria de vida daqueles que dormem sob marquises, reviram o lixo em busca de comida e perambulam maltrapilhos numa cidade suja e desumanizada. Seguem-se as carreatas barulhentas, tentando fazer vingar entre os eleitores um apoio político inexistente, simplesmente porque subiu em um palanque. Votemos com discernimento, sem nos deixarmos ofuscar por fictícios brilhos.

Ana Menezes, por e-mail

Pagamento de conta da Compesa com acréscimo

Desde fevereiro desse ano, venho lutando para não ter que pagar um volume de água que não consumo na minha residência. Moro em um condomínio popular e existe um rateio de dez metros cúbicos por blocos, e meu consumo é de dois metros cúbicos. Nesses meses, procurava o atendimento e conseguia retirar os doze metros cúbicos que me cobravam e pagava a tarifa mínima. Esse mês procurei o atendimento, que me falou que não podia mais retificar a conta, e eu teria que abrir um protocolo de "retificação de cobrança de rateio". Foi o que o fiz, através do protocolo 20261044604405. Depois que passou o prazo não tive resposta pelo aplicativo, procurei novamente o atendimento presencial, que não me esclareceu nada. Por fim, vou ter que voltar a pagar a conta com o acréscimo e procurar por outros meios para conseguir o meu dinheiro de volta dessa empresa que não tem nenhum respeito pelos clientes.

Paulo de Luna, por e-mail

Obras inacabadas

São vários os princípios do Direito Administrativo que orientam a continuidade das obras públicas iniciadas por um governante. No entanto, o que mais vemos são obras inacabadas e projetos que sequer saem do papel, apesar dos recursos públicos já gastos. Infelizmente, falta rigor na aplicação desses princípios. Com isso, o dinheiro público continua voando, sem destino certo e, muitas vezes, sem um pouso adequado. Cada governante reclama do antecessor, mas poucos tomam a iniciativa de concluir as obras já iniciadas. Outro absurdo é iniciar obras poucos meses antes da eleição, muitas vezes apenas para chamar a atenção do eleitor. Isso pode transformar a obra pública em instrumento de promoção eleitoral e desperdício de recursos.

Silvio Romero, por e-mail

Buracos na entrada do TIP

Atenção, Prefeitura do Recife ou Emlurb. Os motoristas de ônibus estão tendo muita dificuldade para sair de dentro do terminal de passageiros Terminal Integrado de Passageiros do Recife (TIP) devido a quantidade de buracos. É preciso tomar providências urgentes para resolver o problema.



Fábio Santana, por e-mail