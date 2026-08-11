Voz do Leitor, 11/08: Imundice e descarte irregular de lixo no centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Imundice e descarte irregular de lixo no centro do Recife

É extremamente insalubre caminhar pela outrora importante Rua Sete de Setembro, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife. Se antes essa via pública era movimentada e cheia de vida - com comércio ativo e milhares de pessoas circulando pela mesma -, hoje em dia o retrato é de abandono e sujeira por todo lado. Desde a extravasamento de esgoto escorrendo pelos meios-fios da rua, até o acúmulo de lixo nas calçadas. Infelizmente, à noite, alguns ambulantes e seus frequentadores descartam restos de comida e todo tipo de sujeira no chão, sem o menor zelo pela via pública. Essa falta de respeito além de causar mau cheiro no local, também contribui para o entupimento das canaletas, ocasionando nos alagamentos em dias de chuva. Peço que a Prefeitura do Recife intensifique a varrição pública não só na Rua Sete de Setembro, como também nas principais vias do bairro.

Genival Paparazzi, por e-mail

Lâmpada queimada de poste em Boa Viagem

Foi realizado, mês passado, uma ligação para a central 156 solicitando a troca de uma lâmpada de iluminação pública do poste B019040, localizado na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em frente ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Foi informado pela atendente da Emlurb que em 48 horas seria providenciado a substituição. Até nesta data não realizaram a troca. Lembrando que cada conta de energia elétrica residencial que pagamos tem a taxa de iluminação pública. Uma coisa é certa. Se fosse na rua de algum diretor da Prefeitura do Recife ou da Emlurb já teriam trocado no mesmo dia.

Wellington Monteiro, por e-mail

Rua proibida de estacionar

É um absurdo a Prefeitura do Recife restringir e multar um lado da larga Rua Guilherme Salazar, no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital. Com bom senso, bastava deixá-la com um único sentido e os lados liberados para os motoristas estacionarem. Esse padrão insano de restrição e multa por parte da CTTU já passou dos limites e atingiu até a turística Avenida Boa Viagem.

Marco Dowsley, por e-mail

Pontos de vista

O mundo inteiro sabe que pernambucano tem mania de grandeza. Se o Rio Amazonas é grande, dizemos que o oceano Atlântico começa no Rio Capibaribe. Nosso exagero, afinal, é motivo de orgulho. O problema é quando essa mania de grandeza chega à política. Aí, quem tem visão curta enxerga apenas o que quer ver, ignora o que está bem diante dos olhos e ainda recorre a fontes desconhecidas para confirmar aquilo em que já decidiu acreditar. Um exemplo: tenho vários amigos que viram o governante de plantão recapear 1000 quilômetros de rodovias estaduais. Só esqueceram de olhar para o pequeno detalhe de que o Estado tem cerca de 10 mil quilômetros de rodovias necessitando de reparos. Outro governante tapou 200 buracos, dos mais de 2.000 existentes nas avenidas da cidade. E, para alguns, parece que a cidade ficou sem nenhum. É a velha história: quando a vontade de defender é maior que a vontade de enxergar, qualquer remendo vira grande obra. O bom mesmo é agradecer à democracia. Ela nos garante o direito de enxergar o que queremos, e também o direito de discordar do que está diante dos nossos olhos.

Silvio Romero, por e-mail

Bom atendimento

Sou leitor e participante assíduo desta magnifica coluna do JC, a qual serve para bons e maus momentos vividos por nossa população. Dito isto, quero aqui registrar o excelente atendimento que tive na semana passada da recepcionista Srta. Brenda Santana e da Srta. Rayanne, do setor de ressonância magnética, ambas do Hospital Português, na unidade de Boa Viagem. Pois tratam-se de excelentes profissionais, que atendem com cordialidade, atenção, respeito e dedicação ao paciente, além de serem extremamente comprometidas com o trabalho e bem estar do paciente. Estendo aqui meus parabéns a diretoria de RH do Hospital Português.

Paulo Fernando, por e-mail