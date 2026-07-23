Voz do Leitor, 23/07: Escada rolante quebrada dificulta acessibilidade de clientes de supermercado
A denúncia do leitor da coluna ocorre no supermercado Carrefour da Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
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Escada rolante quebrada dificulta acessibilidade de clientes de supermercado
É inadmissível e inaceitável que uma empresa, com grande movimento diário de pessoas, como o supermercado Carrefour, localizado na Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, não toma as devidas providências para consertar uma escada rolante que, há mais de quatro meses, está sem funcionar. E o que é mais absurdo, o elevador está sempre quebrado. Enquanto isso, os clientes, principalmente os idosos, sofrem com a falta de acessibilidade para realizar suas compras.
Augusto César, por e-mail
Nova rodovia no Litoral Sul e PE-60 esquecida
Absurda a decisão do governo de Pernambuco de criar um novo acesso rodoviário duplicado ao Litoral Sul do Estado. Qual a necessidade desse gasto? Bastava requalificar e duplicar a precarizada PE-060, do trecho do município do Ipojuca até a divisa com Alagoas, já faria uma diferença enorme. A gente paga para fazer rodovias, paga IPVA e paga o pedágio. O governo gasta bilhões em obras e nos coloca para pagar mais e mais impostos. Mas na hora de utilizar o dinheiro público com inteligência, opta por um projeto mais custoso e desnecessário. Enquanto o dinheiro será jorrado nessa nova rodovia, a PE-60 seguirá em completo abandono.
Gabriel Alencar, via redes sociais
Revitalização do centro do Recife
É simplista atribuir o esvaziamento do centro do Recife apenas à atuação da Prefeitura. O problema é resultado de uma transformação observada nas principais capitais brasileiras, impulsionada pela expansão dos shopping centers, pelo crescimento do comércio eletrônico, pela migração das atividades econômicas para os bairros e pelo fortalecimento de grandes empreendimentos comerciais nas cidades do interior. Isso, porém, não exime o poder público de enfrentar um dos fatores que mais afastam consumidores e investidores: a insegurança. Garantir a segurança é dever do Estado, e sua ausência acelera a decadência urbana. Revitalizar o Centro exige mais do que obras de recuperação; requer políticas permanentes de segurança, incentivos ao comércio, preservação do patrimônio histórico e ações capazes de devolver vida, confiança e dinamismo ao coração do Recife.
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Silvio Romero, por e-mail
Antídoto contra a corrupção
Vejam o porquê de o Brasil não ter salvação contra a corrupção, além de manter uma economia capenga: primeiro por estar à mercê de eleitores que não gostam de ler, e por isso mesmo não têm um bom discernimento para escolher líderes de respeito e dignidade; e, segundo, pelo fato de um bom programa de governo é considerado “longo demais”, até pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Será essa mesma a tendência do povão, que tem aversão à leitura?
Cláudio de Melo, por e-mail
Dura velhice
Atualmente, o mundo dos idosos está povoado pelo mal de Alzheimer. Não é resultado de uma epidemia, mas do fato de que com o desenvolvimento da medicina, as pessoas estão vivendo mais tempo. Digo isso contemplando um antigo conhecido na minha frente, que não retribuiu meu cumprimento por conta de estar dominado pelo 'alemão'. Cabe a pergunta: vale a pena esse tipo de vida?
Sylvio Belém, por e-mail