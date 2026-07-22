Voz do Leitor, 22/07: Prédios deteriorados colocam em risco pedestres no centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Prédios deteriorados colocam em risco pedestres no centro do Recife

Alô, Prefeitura do Recife. Quatro imóveis localizados na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, na região central da capital, estão caindo aos pedaços. Inclusive, as marquises estão perigando desabar, com risco de provocar um acidente grave nos pedestres que circulam pela calçada. O local da denúncia, por sinal, fica bem próximo ao Cinema São Luiz, que ainda nesse ano foi palco da expectativa do Oscar para o filme 'O Agente Secreto', mas nem o apelo internacional para a localidade, foi suficiente para a melhoria dos prédios ao redor. A pergunta que fica é: o projeto Recentro (Revitalização do centro do Recife) ficará apenas no papel?

Genival Paparazzi, por e-mail

Ausência de blitz policial

Está na hora de o governo de Pernambuco adotar medidas iguais as que são vistas no Rio de Janeiro, como a realização diárias de blitzes policiais, por exemplo. Entretanto, não é para ser uma blitz para averiguar coisas amenas, como faróis, luz de placa e outras coisas... Mas buscar parar e fiscalizar veículos com placas suspeitas, motocicletas com indícios de irregularidade, para tentar reduzir a criminalidade no estado. Não adianta realizar uma blitz num dia e voltar a realizar 15 dias depois. É preciso ser algo constante e em locais estratégicos da cidade. Do contrário, a população seguirá refém da bandidagem, que perdeu qualquer tipo de medo e assaltam em plena luz do dia.

Francisco Lopes, via redes sociais

Laboratório do Hospital Universitário Oswaldo Cruz

Gostaria de denunciar a grave situação enfrentada pelo laboratório do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), que vem sofrendo sucessivas faltas de reagentes, comprometendo a realização de exames laboratoriais essenciais para milhares de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo de mais de 14 anos como usuário do laboratório, jamais presenciei um cenário tão preocupante quanto o atual. Sou portador de doenças crônicas que exigem acompanhamento laboratorial periódico e, por estar desempregado, dependo exclusivamente do SUS para realizar esses exames. A indisponibilidade de reagentes afeta diretamente a continuidade do meu tratamento e, certamente, o de inúmeros outros pacientes. Meu objetivo ao encaminhar essas informações não é atacar o HUOC ou os profissionais que ali trabalham. Ao contrário, reconheço a dedicação da equipe e compreendo que muitas das dificuldades decorrem da insuficiência de recursos financeiros. Contudo, acredito que dar visibilidade a essa realidade é uma forma legítima de exercer a cidadania e contribuir para que os órgãos competentes adotem as providências necessárias para restabelecer a plena capacidade de atendimento do hospital.

Franklin Santos, por e-mail

Trânsito caótico em Nova Descoberta

Venho através desse conceituado jornal chamar atenção da Prefeitura do Recife e também do Grande Recife Consórcio de Transportes para o caos que está o trânsito no Largo Dona Regina, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital, como também em algumas ruas que ficam no seu entorno, a exemplo das Ruas Luiz Cesário de Melo e Bujaru. Há mais de um ano a Prefeitura iniciou um trabalho de requalificação de placas de concreto na Avenida Norte, alterando assim o percurso de algumas linhas de ônibus, o que tem gerado um grande transtorno para a população. O que chama atenção é que a obra já foi concluída e, mesmo assim, as alterações permanecem... O que entendemos ser um descaso por parte da Prefeitura com os moradores daquela localidade.

André José, por e-mail

Maus perdedores

A seleção argentina nessa Copa do Mundo fez tudo o que uma equipe de respeito não deve fazer: deu pontapés nos adversários, isso porque contou com a benevolência dos árbitros, jogou como um time pequeno contra a Espanha, foi extremamente grosseira e desrespeitosa quando da entrega das medalhas na final da competição, ao ficar de costas para os espanhóis. Se admirei os portenhos pela garra e pela superação dentro de campo durante o torneio, tudo foi por água abaixo na final da competição, pois foi uma seleção que mostrou que não sabe e não aceita perder. E como dizia o saudoso Adilson Couto, narrador da Rádio Jornal: que vergonha!

Marco Wanderley, por e-mail