Eleições proibidas por Ortega

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Vencedor de uma eleição em 1984, após a Revolução Sandinista de 1979, Daniel Ortega governou a Nicarágua pela primeira vez até 1990. Desde 2007, ocupa a presidência, devendo completar duas décadas no poder no ano que vem. Em 2018, protestos contra uma reforma previdenciária foram reprimidos brutalmente pelo governo. As eleições presidenciais de 2021 foram classificadas como ilegítimas por vários países democráticos, devido à prisão da maioria das candidaturas oposicionistas. Na ocasião, no Brasil, o PT chegou a divulgar nota de saudação a Ortega pela vitória, mas logo retirou do ar a manifestação de apoio, por causa da repercussão negativa que poderia gerar para Lula.

A democracia se revelou instrumento de conquista do poder por alguém que, sobretudo nos últimos anos, tem rechaçado abertamente os fundamentos do processo democrático. Como em outras ditaduras que relativizam e estreitam a democracia aos seus interesses, para negá-la aos outros, Ortega, no ano passado, propôs mudança constitucional que possibilitasse a ele e sua esposa, Rosario Murillo, poder absoluto sobre os três poderes no país. Ou seja: quis institucionalizar a tirania em plena Constituição. E retirar do caminho todos os obstáculos para o exercício de seu poder, inclusive o parlamento e a justiça – nada diferente de qualquer ditadura.

Em discurso no último domingo, para marcar o aniversário da revolução que abriu a trilha democrática pela qual alcançou a cadeira presidencial, Daniel Ortega declarou que “não haverá mais eleições aqui para que eles tentem tomar o governo e o poder”, referindo-se a “eles” como a oposição. Curioso como não passa pela mente dos ditadores ou aspirantes a autocratas o cumprimento da vontade coletiva da população, que se expressa, numa democracia, através do direito ao voto e à mudança dos governantes e dos representantes legislativos. A forma como Ortega se dirige à oposição é idêntica à exaltada por um combatente em guerra dos inimigos: com indisfarçável e incontornável ira, materializando nos outros os males que apenas ele, do lado do povo – desde que o povo o mantenha no topo – seria capaz de evitar.

O autoritarismo raivoso de agora contrasta com o candidato que, em 2006, pregava a reconciliação nacional, apresentando-se como socialista cristão, como recorda matéria da BBC publicada no portal G1. Assim que assumiu o poder, obteve da Suprema Corte a permissão para concorrer novamente ao cargo, indefinidamente, algo que a Constituição nicaraguense não permitia. Em 2013, aprovou uma reforma com a disputa à reeleição garantida por novas leis.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm se manifestado com preocupação diante da realidade imposta ao povo da Nicarágua. Após tomar o controle da justiça eleitoral, proibir a observação independente das eleições e o financiamento dos candidatos, Ortega proibiu cidadãos que participaram de protestos de se candidatarem. Nesse contexto de escalada autoritária, a declaração no domingo não soa extravagante: é a imagem nítida de um tirano embriagado de poder, cujo delírio de imortalidade se confunde com a tirania que exerce.

