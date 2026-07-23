Plano que não saiu do papel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A realidade na qual a gestão pública no Brasil precisa atuar, com o objetivo de transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas, exige menos improviso e medidas tópicas, e mais planejamento com recursos definidos e metas atendidas, sob o acompanhamento da lupa dos órgãos de controle. A fiscalização é necessária para ajustar os planos às condições de viabilização, e afastar dúvidas decorrentes da execução incompleta ou desviada dos fins propostos. Num país marcado pela recorrência da má gestão e da corrupção em diferentes facetas dos Três Poderes, o papel das instituições de controle é essencial para evitar abusos e corrigir iniciativas que podem surgir de boas intenções, mas degringolar em caminhos tortuosos que afastam a aplicação dos recursos de seus propósitos originais.

A flexibilização nas regras de formação de condutores, procedida pelo governo federal nos últimos meses, tem elevado o receio sobre aumento de sinistros com lesões e mortes no trânsito brasileiro. Com menos preparo, as estradas, ruas e avenidas no país podem estar sujeitas e mais sangue e sofrimento, perdas irreparáveis, transtornos e prejuízos que poderiam ser evitados. O corte de exigências na habilitação teve o intuito de ampliar o acesso à condução de veículos, mas as críticas se baseiam que a medida, em ano eleitoral, veio desprovida de garantias de segurança para que os novos condutores estejam, de fato, capacitados para o trânsito em qualquer ponto do território nacional.

Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) que acaba de ser divulgada, detectou problemas na articulação entre as instâncias governamentais, do Palácio do Planalto até as prefeituras, além da falta de um processo estruturado de gestão de riscos e nos indicadores que deveriam demonstrar o impacto das ações, na principal política de planejamento para reduzir o número de sinistros no país até 2030. Para o TCU, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, elaborado pelo governo federal, é ineficaz.

Elaborado em 2018 para mudar a realidade adversa entre 2020 e 2030, o plano em questão exibe a meta de diminuir em 50% as mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes, salvando até 86 mil vidas no período de uma década. Para tanto, a prevenção deveria estar ativa e se mostrar eficiente, com informações compartilhadas e iniciativas monitoradas apontando nessa direção. Mas a realidade parece intocada, podendo piorar, de acordo com o levantamento do TCU: dos 5.570 municípios brasileiros, apenas a ínfima parcela de 60 registram ações relativas ao plano, e dos 27 conselhos estaduais de trânsito, somente 8 enviaram, no ano passado, os relatórios esperados. É como se tal plano, com oito anos de existência, nem existisse para a maioria dos governos estaduais e municipais.

O TCU deu um ano para que o Senatran, órgão federal responsável pela implementação do plano, tenha condições de gerir os riscos, padronizar os dados, mapear programas e orçamentos destinados à segurança viária. Difícil entender por que tudo isso não está disponível e em pleno andamento até agora, configurando mais um plano que serviu para o discurso, sem o trabalho correspondente para sair do papel.

