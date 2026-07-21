Voz do Leitor, 21/07: Matagal sem capinação e falta de recolhimento de lixo em Paulista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Matagal sem capinação e falta de recolhimento de lixo em Paulista

Há muito tempo a Prefeitura do Paulista não faz a devida limpeza pública da praia nas Ruas Dom Bosco e Solmar, no bairro do Janga. Além da falha na capinação do mato - que cresce rapidamente -, também peca no recolhimento do lixo. Tal negligência está gerando o aparecimento de insetos e roedores no local. Os moradores do bairro pedem que a gestão municipal faça o seu trabalho, afinal, os impostos são pagos para isso.

Sueli Cirio, por e-mail

Matagal sem capinação e falta de recolhimento de lixo em Paulista - SUELI CIRIO / VOZ DO LEITOR

Ausência de vacina da Covid-19

Depois que surgiram as vacinas para combater a Covid-19, nunca mais havia faltado a vacina, pelo menos em Pernambuco. Na última sexta-feira (17) fui tomar minha dose, que é aplicada duas por ano, pois tenho 66 anos, e não havia a vacina no posto do Shopping Boa Vista, e sem previsão de quando vai chegar. Gostaria de solicitar às autoridades de Saúde em todas as esferas do governo, que não deixem faltar, pois tem dinheiro pra tudo: emendas parlamentares que ninguém sabe para onde vai, penduricalhos nos vencimentos dos privilegiados, mas para a saúde da população idosa faltam recursos. Respeitem o povo.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Segurança no trânsito

Parabenizo a Prefeitura de São Paulo por adotar uma postura que prioriza a segurança viária e por buscar medidas que reduzam a exposição da população aos riscos no trânsito; e, mais uma vez, barra os aplicativos de motos na cidade. Se as estatísticas mostram que as motocicletas estão envolvidas em mais de 60% dos sinistros, é legítimo que o poder público avalie com cautela políticas que possam aumentar ainda mais esse tipo de circulação. Espero que outros gestores, como os prefeitos do Recife e de tantas outras cidades, também coloquem a preservação da vida como prioridade. Não podemos fechar os olhos para as mortes e lesões que atingem diariamente famílias em nossas ruas e rodovias. O debate sobre mobilidade precisa considerar não apenas a conveniência e a geração de renda, mas também a segurança de todos os cidadãos.

Paulo de Luna, por e-mail

Falência da capital pernambucana

Estamos há 26 anos com administrações se revezando, cúmplices e parceiras de partidos progressistas comandando a Prefeitura do Recife, e o resultado é uma cidade com cara de que tenha passado por uma guerra, ruas sujas esburacadas, fétidas, desertas, cheias de placas de aluga-se e vende-se, cheias de crimes ambientais, humanos, sociais, econômicos, financeiros e com o comércio do centro do Recife, a base histórica da economia da cidade em completa falência com o fechamento de empresas de todos os portes e a perda de mais de 150 mil empregos diretos, fora os indiretos na mesma proporção e tamanho e numa velocidade que nos faz lembrar a cidade de Berlim no final da 2ª Guerra Mundial, totalmente deserta e com favelas atingindo de morte toda a economia da cidade. Os bairros de São José, Santo Antônio, Boa Vista e Recife são o retrato cruel da outrora 3ª capital do Brasil e de toda sua periferia que já reflete o mesmo caos. Onde estão os Poderes Públicos deste Estado que assistiram silentes e omissos o assassinato do Recife?

Edjailson Xavier, por e-mail

Espanha campeã da Copa do Mundo

A Espanha, neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA, ao vencer a Argentina por 1x0 na final da Copa do Mundo, tornou-se bicampeão Mundial. A outra conquista foi em 2010, na Copa da África do Sul. Porém, se não foi brilhante desde o início da competição, a Espanha, pelo menos ao lado da França, foi a seleção com futebol dinâmico que mais buscou o gol nas partidas que disputou. Além do título mundial, a seleção espanhola teve 3 de seus atletas premiados: o zagueiro Cubarsi, melhor jogador jovem; Unai Simon, melhor goleiro; e como melhor da Copa, o volante Rodrigo. No lado da Argentina, assistimos um Messi apagado, sem a genialidade atribuída a ele como jogador de futebol, principalmente como se espera em momentos decisivos de um final de Copa do Mundo. Destaque mesmo nesta partida final somente ao goleiro Dibu Martinez, que evitou uma goleada espanhola com grandes defesas. O lado ne negativo desta seleção argentina foi o fato de não reconhecer o título da Espanha, quando no momento da premiação da comissão técnica e dos atletas espanhóis, jogadores argentinos ficaram de costas para a importante cerimônia, fora as cenas lamentáveis de pancadaria após o apito final... Lamentável.

Paulo Panossian, por e-mail