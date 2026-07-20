Tudo o que você precisa saber antes de comprar um lote em 2026

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Região de São Lourenço da Mata atrai quem deseja investir em loteamentos, seja para realizar o sonho da casa própria ou garantir um terreno só seu

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O mercado de loteamentos está em alta no Brasil. Seja pela alta rentabilidade, maior segurança jurídica ou valorização constante, esse segmento oferece diferentes benefícios para quem deseja construir a casa própria da maneira que sempre sonhou, ou investir em uma nova fonte de renda.



Ainda assim, muitas pessoas podem enfrentar dúvidas em relação ao processo de compra de um loteamento. É necessário também ficar atento a detalhes como documentação, localização e infraestrutura.

Como não cair em golpes de loteamento?

Para garantir uma compra segura, o primeiro passo é verificar a regularidade do empreendimento junto à Prefeitura do município e ao Cartório de Registro de Imóveis da região. Exija sempre a Certidão de Ônus Reais para checar se o lote está registrado e livre de pendências judiciais.

Além disso, pesquise o histórico da construtora ou loteadora no mercado e desconfie de ofertas com facilidades extremas de pagamento que não apresentem contratos formais e transparentes.

Quanto custa comprar um loteamento em média?

O valor de um loteamento varia de acordo com a região, tamanho do terreno e infraestrutura oferecida ao redor. Ainda assim, esse mercado se destaca devido o custo-benefício e preços mais acessíveis para diferentes bolsos.

Atualmente, é possível encontrar oportunidades de lotes a partir de R$ 50 mil, contando ainda com planos de financiamento facilitados e de longo prazo direto com as loteadoras.

O que significa loteamento com infraestrutura completa?

Um loteamento com infraestrutura completa é aquele que entrega ao comprador toda a base técnica necessária para construir de imediato, em conformidade com as exigências da Lei Lehmann (Lei 6.766/79).

Na prática, isso significa que o espaço já conta com vias de circulação abertas e pavimentadas, escoamento de águas pluviais, rede de esgoto, abastecimento de água potável, além de rede de energia elétrica e iluminação pública prontas.

Vale a pena comprar lote para investir?

Desta forma, a compra de um loteamento vale a pena de acordo com o objetivo do comprador. O lote é um dos ativos mais sólidos do mercado imobiliário, pois une baixo custo de manutenção (impostos reduzidos e ausência de taxa de condomínio em loteamentos abertos) a um alto potencial de valorização crônica.

Sendo assim, à medida que o entorno se desenvolve e ganha novos comércios e acessos, a terra valoriza expressivamente. O investidor pode lucrar tanto com a revenda futura do terreno quanto com a construção de casas para aluguel ou venda faturada.

Loteamento Terra Santa: conheça a área

Loteamento Terra Santa já está em fase de comercialização - Cleiton Xavier/JC Imagem

Em São Lourenço da Mata, o loteamento Terra Santa une privacidade e conforto em uma região estratégica, localizado próximo à Arena Pernambuco e a Obra de Maria.

Já em fase de comercialização, o espaço é distribuído em lotes de 250m², a partir de R$ 54 mil, com sinal de R$ 6,5 mil e parcelamento em até 120 meses, corrigido pelo IGPM, sem consulta ao SPC ou Serasa.

Além disso, a região possui um lençol freático com água disponível a apenas 10 metros de profundidade, o que contribui para a viabilidade do projeto.