Voz do Leitor, 15/07: Via deteriorada e repleta de buracos no Poço da Panela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua do Chacon, localizada entre os bairros do Poço da Panela e Casa Forte, na Zona Norte do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Via deteriorada e repleta de buracos no Poço da Panela

Gostaria de solicitar a devida atenção da Prefeitura do Recife/ Emlurb para com a Rua do Chacon, localizada no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital, considerada uma das mais importantes vias de acesso ao bairro de Casa Forte, mas que encontra-se, há anos, em péssimo estado de conservação e repleta de buracos. Por aqui circulam milhares de moradores de cinco grandes condomínios residenciais, dezenas de estabelecimentos comerciais, três edifícios empresariais e três escolas de nível primário e secundário; resultando, portanto, num tráfego intenso de veículos. Fazemos este apelo a gestão municipal para que realize a revida recuperação asfáltica da referida via.

Diomedes Valois, por e-mail

Funcionários terceirizados do Metrô sem direito a férias

Alô, CBTU. Os funcionários terceirizados da empresa Argus Serviços Gerais não tiram férias há três anos e também não recebem os valores a essas férias vencidas. E pior, quando o funcionário para solicitar as férias, escutam uma negativa e fica por isso mesmo. Além disso, no contracheque, é descontando mensalmente uma quantia de R$ 150,00 referente à cesta básica, mas que os funcionários não recebem e nem sabem o porquê de o valor ser descontado. Um total descaso e falta de respeito ao trabalhador. Que o Ministério Público do Trabalho e demais órgãos competentes tenham ciência e atuem para resolver o problema dessas trabalhadores.

Maurício Cordeiro, via redes sociais

Lixo na Praia do Janga

No último sábado (11) foi realizada uma ação de limpeza e coleta de lixo e resíduos na vegetação de restinga da Orla do Janga, no município do Paulista, por parte Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da Instituição Martuga. A iniciativa é louvável, mas infelizmente é apenas para 'enxugar gelo'. Isso porque a imundice na Praia do Janga vem dos três rios que desembocam na altura da ponte, com o lixo sendo levado pela correnteza mar adentro. Sem falar no esgoto dos prédios despejados no mar. É preciso colocar uma rede na saída do rio, próximo a ponte do Janga, para conter o lixo que chega ao mar.

Tiago Oliveira, via redes sociais

Neymar no poker

Após o fracasso de seleção brasileira na Copa do Mundo, o atacante Neymar participou na última semana, em Las Vegas, nos Estados Unidos, de um torneio de poker, cuja a entrada para a sua participação custou a bagatela de 51 mil dólares. Pelo visto ele está muito triste e deprimido com a derrota brasileira.

Sylvio Belém, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção ao registro da leitora Helena Gomes, a Compesa explica que só tomou conhecimento sobre o vazamento localizado na Rua Pedro de Melo Pedrosa, bairro do Arruda, na calçada de uma creche, a partir da publicação da ocorrência neste JC, ou seja, não havia protocolo aberto para o serviço nos canais de atendimento da empresa. Uma equipe já esteve no local e providenciou o reparo da tubulação.

Assessoria de Imprensa