Voz do Leitor, 15/07: Via deteriorada e repleta de buracos no Poço da Panela
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua do Chacon, localizada entre os bairros do Poço da Panela e Casa Forte, na Zona Norte do Recife
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Via deteriorada e repleta de buracos no Poço da Panela
Gostaria de solicitar a devida atenção da Prefeitura do Recife/ Emlurb para com a Rua do Chacon, localizada no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital, considerada uma das mais importantes vias de acesso ao bairro de Casa Forte, mas que encontra-se, há anos, em péssimo estado de conservação e repleta de buracos. Por aqui circulam milhares de moradores de cinco grandes condomínios residenciais, dezenas de estabelecimentos comerciais, três edifícios empresariais e três escolas de nível primário e secundário; resultando, portanto, num tráfego intenso de veículos. Fazemos este apelo a gestão municipal para que realize a revida recuperação asfáltica da referida via.
Diomedes Valois, por e-mail
Funcionários terceirizados do Metrô sem direito a férias
Alô, CBTU. Os funcionários terceirizados da empresa Argus Serviços Gerais não tiram férias há três anos e também não recebem os valores a essas férias vencidas. E pior, quando o funcionário para solicitar as férias, escutam uma negativa e fica por isso mesmo. Além disso, no contracheque, é descontando mensalmente uma quantia de R$ 150,00 referente à cesta básica, mas que os funcionários não recebem e nem sabem o porquê de o valor ser descontado. Um total descaso e falta de respeito ao trabalhador. Que o Ministério Público do Trabalho e demais órgãos competentes tenham ciência e atuem para resolver o problema dessas trabalhadores.
Maurício Cordeiro, via redes sociais
Lixo na Praia do Janga
No último sábado (11) foi realizada uma ação de limpeza e coleta de lixo e resíduos na vegetação de restinga da Orla do Janga, no município do Paulista, por parte Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA), da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e da Instituição Martuga. A iniciativa é louvável, mas infelizmente é apenas para 'enxugar gelo'. Isso porque a imundice na Praia do Janga vem dos três rios que desembocam na altura da ponte, com o lixo sendo levado pela correnteza mar adentro. Sem falar no esgoto dos prédios despejados no mar. É preciso colocar uma rede na saída do rio, próximo a ponte do Janga, para conter o lixo que chega ao mar.
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Tiago Oliveira, via redes sociais
Neymar no poker
Após o fracasso de seleção brasileira na Copa do Mundo, o atacante Neymar participou na última semana, em Las Vegas, nos Estados Unidos, de um torneio de poker, cuja a entrada para a sua participação custou a bagatela de 51 mil dólares. Pelo visto ele está muito triste e deprimido com a derrota brasileira.
Sylvio Belém, por e-mail
Resposta da Compesa
Em atenção ao registro da leitora Helena Gomes, a Compesa explica que só tomou conhecimento sobre o vazamento localizado na Rua Pedro de Melo Pedrosa, bairro do Arruda, na calçada de uma creche, a partir da publicação da ocorrência neste JC, ou seja, não havia protocolo aberto para o serviço nos canais de atendimento da empresa. Uma equipe já esteve no local e providenciou o reparo da tubulação.
Assessoria de Imprensa