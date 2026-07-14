Voz do Leitor, 14/07: Descarregamento de veículos em horários de maior fluxo no trânsito
A denúncia do leitor ocorre na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife, alegando que a mobilidade da via fica prejudicada e provoca congestionamento
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Descarregamento de veículos em horários de maior fluxo no trânsito
Frequentemente, uma concessionária de veículos localizada na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife, recebe automóveis transportados por carretas conhecidas como "cegonhas". A chegada desses veículos representa, sem dúvida, uma notícia positiva para a economia e o desenvolvimento do Estado. Entretanto, um detalhe merece atenção das autoridades e da própria empresa: o descarregamento costuma ser realizado justamente nos horários de maior fluxo de veículos, onde existe inclusive uma placa de “Proibido Estacionar”, contribuindo para aumentar os congestionamentos em uma das avenidas mais movimentadas do Recife.
Silvio Romero, por e-mail
Combate às apostas online
Parabenizo as autoridades pelas medidas adotadas para combater os abusos das apostas online. Essa iniciativa representa um passo importante na proteção das famílias e da saúde financeira da população. O vício em apostas pode causar consequências graves. Assim como o abuso de álcool e outras drogas, ele pode levar à dependência, destruir relacionamentos, comprometer a saúde mental e provocar sérios prejuízos financeiros. Apostador, reflita: a promessa de dinheiro fácil muitas vezes esconde um caminho de perdas, endividamento e sofrimento. O jogo, quando se torna um vício, pode aprisionar tanto quanto outras formas de dependência.
Paulo de Luna, por e-mail
Postura política
Durante anos acompanhei, respeitosamente, a atuação da hoje senadora Teresa Leitão. Atualmente, já não a sigo. Em suas manifestações, percebo tentativas de influenciar escolha de candidato, quando considero mais adequado preservar a postura de neutralidade. O que mais me preocupa é que o candidato apoiado vem de gestão que considero pouco expressiva e continua apresentando promessas, sem demonstrar, de forma convincente, como pretende transformá-las em resultados concretos.
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Ana Menezes, por e-mail
Voto consciente contra corrupção
As notícias envolvendo corrupção praticada por políticos são diárias e se avolumam exponencialmente. Alguém já disse: "As próximas edições do Aurélio e do Houaiss mencionarão o substantivo político como sinônimo de corrupto". A sociedade pode expurgar esses malfeitores através do voto.
Marcelo Maia, por e-mail
Arbitragem a favor da Argentina na Copa
Tenho acompanhado a Copa do Mundo desde o início, principalmente os jogos das seleções que eram consideradas favoritas. E, na minha opinião, a arbitragem tem favorecido descaradamente para a atual campeã Argentina. É notório que, na dúvida, o árbitro decide a favor dos "hermanos", como aconteceu na estreia deles, quando Messi deu uma solada por trás no adversário e não foi expulso - o árbitro, no campo, nem falta marcou, e o VAR nem chamou para que ele revisse o lance no vídeo. Diante disso, torcerei para a Inglaterra eliminá-los e avance à final.
Lucas Holanda, por e-mail
Resposta da Compesa
Em esclarecimento ao leitor Augusto César, a Compesa explica que não é responsável pela questão relatada na Rua General Edson Amâncio Ramalho, esquina da Rua Mamanguape. Na verdade, a intervenção foi realizada por um empreendimento privado que, durante a sua execução, atingiu um trecho da rede de abastecimento de água. Os técnicos da companhia estiveram, de fato, no local, para executar o reparo da tubulação. Nesse caso específico, a pavimentação da área ficará a cargo da empresa responsável pela obra. Quanto à situação reportada, na Avenida Domingos Ferreira, a Compesa precisa do complemento do endereço para o envio de uma equipe para avaliar a natureza do serviço informado.
Assessoria de Imprensa