Voz do Leitor, 11/07: Goteira e falta de ar-condicionado em estação BRT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Goteira e falta de ar-condicionado em estação BRT

Gostaria de chamar atenção do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano em relação à estação do BRT, localizada na Avenida Conde da Boa Vista, na região central da capital, pois a mesma encontra-se sem o sistema de ar-condicionado há mais de duas semanas, deixando os passageiros no calor enquanto esperam seus ônibus. Além disso, quando chove, a estação tem apresentado goteiras no teto. Peço que verifiquem e solucionem os problemas apontados.

Genival Paparazzi, por e-mail

Goteira e falta de ar-condicionado em estação BRT na Avenida Conde da Boa Vista - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Mobilização a que custo

A verdadeira propaganda do governo de Pernambuco é feita diariamente pelos fatos, sem necessidade de milionárias campanhas publicitárias. Tetos de escolas e hospitais desabam, o metrô apresenta falhas constantes, as estações do BRT seguem deterioradas, os ônibus circulam superlotados, as rodovias estaduais estão esburacadas, e famílias desalojadas pelas chuvas continuam protestando por não terem recebido o auxílio-moradia. Também permanecem promessas não cumpridas. Das mais de 200 creches anunciadas, menos de 10% foram entregues, além de tantas outras promessas que não saíram do papel. Enquanto isso, ao menos 100 prefeitos já foram mobilizados para atuarem como cabos eleitorais. Só não sabemos qual o custo dessa mobilização.

Silvio Romero, por e-mail

Função de mesário

O TRE considera que um jovem de 16 anos já possui maturidade suficiente para participar de uma das decisões mais importantes da democracia: escolher seus representantes por meio do voto. No entanto, esse mesmo jovem não pode atuar como mesário, função reservada aos maiores de 18 anos. Essa diferença levanta um questionamento sobre a coerência dos critérios adotados. Se o Estado reconhece a capacidade cívica do adolescente para exercer o direito ao voto, por que impede sua participação em uma atividade de apoio ao processo eleitoral, especialmente quando há treinamento e supervisão? É legítimo que existam requisitos legais diferentes para votar e para exercer determinadas funções públicas. Ainda assim, essa distinção merece debate. Afinal, incentivar a participação dos jovens na democracia poderia incluir não apenas o direito de votar, mas também a oportunidade de colaborar diretamente com a organização das eleições, desde que observadas as garantias e responsabilidades necessárias.

Paulo de Luna, por e-mail

Assunto esquecido na mídia

Já faz um bom tempo da morte de Luiz Phillipe Machado, mais conhecido como Sicário, apontado como o chefe de segurança de Daniel Vorcaro e também seu braço violento, nas dependências da Polícia Federal. Na época, essa morte pareceu um fato deveras estranho e que a Polícia Federal ficou de dar uma explicação plausível. Essa mesma Polícia, posterirormente, fez alguns comunicados e disse que abriria um inquérito para investigar o fato. Depois, alegou que Sicário se enforcou com uma camisa, mesmo com as câmeras filmando todos os ângulos 24 horas por dia, da sala onde ele estava, e o assunto foi saindo dos noticiários e caiu no esquecimento. Só que ficaram algumas perguntas: por que ninguém viu o Luiz Phillipe se enforcando, mesmo com vigilância 24 horas por dia? Que eram os plantonistas que deveriam vigiar o mesmo? Foram punidos? Ou seja, um assunto ainda nebuloso. Afinal, era o homem que sabia de tudo e mais alguma, um verdadeiro homem-bomba.

Marco Wanderley, por e-mail

Sociedade doente

Há algum tempo venho afirmando que a sociedade está doente. Não sei se piorou após a pandemia, mas as pessoas não têm agido com o mínimo de racionalidade. O caso que ocorreu no município de Francisco Beltrão, no interior do Paraná, quando um criminoso agrediu a própria filha - de apenas 3 anos - com um pontapé no rosto, em plena calçada, é revoltante. Se um indivíduo desses é capaz de fazer isso com uma criança em local público, o que será que ele não faz quando está dentro de casa. Essa menina e sua família estão correndo risco de vida convivendo com esse delinquente. Que a Polícia e a Justiça punam-no com rigor.

Carolina Reis, por e-mail