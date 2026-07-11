Voz do Leitor, 11/07: Goteira e falta de ar-condicionado em estação BRT
A denúncia do leitor da coluna ocorre na estação BRT que fica localizada na Avenida Conde da Boa Vista, na região central do Recife
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Goteira e falta de ar-condicionado em estação BRT
Gostaria de chamar atenção do Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano em relação à estação do BRT, localizada na Avenida Conde da Boa Vista, na região central da capital, pois a mesma encontra-se sem o sistema de ar-condicionado há mais de duas semanas, deixando os passageiros no calor enquanto esperam seus ônibus. Além disso, quando chove, a estação tem apresentado goteiras no teto. Peço que verifiquem e solucionem os problemas apontados.
Genival Paparazzi, por e-mail
Mobilização a que custo
A verdadeira propaganda do governo de Pernambuco é feita diariamente pelos fatos, sem necessidade de milionárias campanhas publicitárias. Tetos de escolas e hospitais desabam, o metrô apresenta falhas constantes, as estações do BRT seguem deterioradas, os ônibus circulam superlotados, as rodovias estaduais estão esburacadas, e famílias desalojadas pelas chuvas continuam protestando por não terem recebido o auxílio-moradia. Também permanecem promessas não cumpridas. Das mais de 200 creches anunciadas, menos de 10% foram entregues, além de tantas outras promessas que não saíram do papel. Enquanto isso, ao menos 100 prefeitos já foram mobilizados para atuarem como cabos eleitorais. Só não sabemos qual o custo dessa mobilização.
Silvio Romero, por e-mail
Função de mesário
O TRE considera que um jovem de 16 anos já possui maturidade suficiente para participar de uma das decisões mais importantes da democracia: escolher seus representantes por meio do voto. No entanto, esse mesmo jovem não pode atuar como mesário, função reservada aos maiores de 18 anos. Essa diferença levanta um questionamento sobre a coerência dos critérios adotados. Se o Estado reconhece a capacidade cívica do adolescente para exercer o direito ao voto, por que impede sua participação em uma atividade de apoio ao processo eleitoral, especialmente quando há treinamento e supervisão? É legítimo que existam requisitos legais diferentes para votar e para exercer determinadas funções públicas. Ainda assim, essa distinção merece debate. Afinal, incentivar a participação dos jovens na democracia poderia incluir não apenas o direito de votar, mas também a oportunidade de colaborar diretamente com a organização das eleições, desde que observadas as garantias e responsabilidades necessárias.
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Paulo de Luna, por e-mail
Assunto esquecido na mídia
Já faz um bom tempo da morte de Luiz Phillipe Machado, mais conhecido como Sicário, apontado como o chefe de segurança de Daniel Vorcaro e também seu braço violento, nas dependências da Polícia Federal. Na época, essa morte pareceu um fato deveras estranho e que a Polícia Federal ficou de dar uma explicação plausível. Essa mesma Polícia, posterirormente, fez alguns comunicados e disse que abriria um inquérito para investigar o fato. Depois, alegou que Sicário se enforcou com uma camisa, mesmo com as câmeras filmando todos os ângulos 24 horas por dia, da sala onde ele estava, e o assunto foi saindo dos noticiários e caiu no esquecimento. Só que ficaram algumas perguntas: por que ninguém viu o Luiz Phillipe se enforcando, mesmo com vigilância 24 horas por dia? Que eram os plantonistas que deveriam vigiar o mesmo? Foram punidos? Ou seja, um assunto ainda nebuloso. Afinal, era o homem que sabia de tudo e mais alguma, um verdadeiro homem-bomba.
Marco Wanderley, por e-mail
Sociedade doente
Há algum tempo venho afirmando que a sociedade está doente. Não sei se piorou após a pandemia, mas as pessoas não têm agido com o mínimo de racionalidade. O caso que ocorreu no município de Francisco Beltrão, no interior do Paraná, quando um criminoso agrediu a própria filha - de apenas 3 anos - com um pontapé no rosto, em plena calçada, é revoltante. Se um indivíduo desses é capaz de fazer isso com uma criança em local público, o que será que ele não faz quando está dentro de casa. Essa menina e sua família estão correndo risco de vida convivendo com esse delinquente. Que a Polícia e a Justiça punam-no com rigor.
Carolina Reis, por e-mail