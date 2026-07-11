A herança mais importante pode não estar no banco

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Se o patrimônio financeiro pode ser motivo de celebração e as dívidas de preocupação, a herança biológica frequentemente passa despercebida

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Há um antigo dito popular, repetido em diferentes culturas, que afirma que existem três coisas que inevitavelmente podem ser herdadas: dinheiro, dívida e doença. A rigor, talvez só não herdemos quedas e acidentes. A frase, embora carregada de humor e sabedoria popular, encerra uma verdade científica incontestável: a herança familiar exerce profunda influência sobre nossa saúde, particularmente sobre o risco de desenvolvimento das doenças cardiovasculares.



Se o patrimônio financeiro pode ser motivo de celebração e as dívidas de preocupação, a herança biológica frequentemente passa despercebida. No consultório médico, entretanto, ela representa uma das informações mais valiosas para a avaliação do risco cardiovascular. Afinal, como costumamos afirmar, o passado da família pode ajudar a prever o futuro do coração.



Entre os diversos fatores de risco cardiovascular conhecidos — hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo e dislipidemias —, poucos possuem peso prognóstico tão expressivo quanto a história familiar de doença cardiovascular prematura. Quando um parente de primeiro grau — pai, mãe, irmãos ou filhos — apresenta infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral (AVC) em idade precoce, o risco cardiovascular dos familiares aumenta significativamente.



As atuais diretrizes internacionais consideram como história familiar prematura de doença aterosclerótica a ocorrência desses eventos antes dos 55 anos nos homens e antes dos 65 anos nas mulheres. Nesses casos, a herança familiar deve ser encarada como importante marcador de risco cardiovascular e incorporada à tomada de decisão clínica.



A Diretriz de Americana de Dislipidemias publicada em 2026, reafirma que a forte história familiar de doença cardiovascular prematura constitui um dos principais fatores modificadores de risco, influenciando tanto a estimativa do risco cardiovascular quanto a necessidade de intervenções preventivas mais intensivas.

É importante compreender que, na maioria das vezes, não se herda propriamente o infarto ou o AVC, mas a predisposição biológica para desenvolver as condições que levam a esses eventos. Alterações genéticas relacionadas ao metabolismo lipídico, aos mecanismos inflamatórios, à coagulação sanguínea e à função vascular podem ser transmitidas entre gerações, aumentando a susceptibilidade individual.



Um exemplo clássico é a hipercolesterolemia familiar, doença genética caracterizada por níveis elevados de colesterol LDL desde a infância e associada a maior risco de doença cardiovascular precoce. O reconhecimento dessa condição pode permitir o diagnóstico e o tratamento preventivo de outros membros da família antes que ocorra uma tragédia cardiovascular.



Mais recentemente, outro componente hereditário ganhou destaque: a lipoproteína(a), ou simplesmente Lp(a). Sua concentração é predominantemente determinada geneticamente, razão pela qual as diretrizes atuais recomendam sua dosagem pelo menos uma vez na vida adulta para identificar indivíduos com maior risco cardiovascular.



Entretanto, reconhecer a herança genética não significa aceitar um destino inevitável. Como se costuma dizer, a genética carrega a arma, mas o ambiente frequentemente puxa o gatilho. O conhecimento da predisposição familiar deve servir como estímulo para a adoção precoce de hábitos saudáveis, controle rigoroso dos fatores de risco e acompanhamento médico regular.



Talvez, portanto, o velho provérbio popular mereça uma atualização. Herdamos, de fato, dinheiro, dívidas e doenças. Mas, diferentemente dos dois primeiros, a herança biológica nos oferece algo extraordinário: a possibilidade de modificar o futuro antes que ele aconteça.



Já profetizava Confúcio (551–479 a.C.): "O homem que não pensa no futuro encontrará problemas à sua porta." Na prevenção cardiovascular, conhecer a história da família não é olhar para trás; é, sobretudo, uma forma inteligente e científica de proteger o amanhã.



Antônio Carlos Sobral Sousa

Professor Titular da UFS e Membro das Academias Sergipanas de Medicina (atual Presidente), de Letras e de Educação

