Voz do Leitor, 30/11: Obra em calçada melhora acessibilidade

Leitora valoriza obra em calçada na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, e cobra mais serviços de melhoria na cidade

Obra em calçada melhora acessibilidade

Graças ao espaço dado aqui na coluna Voz do Leitor, a Prefeitura do Recife/Emlurb começou a realizar uma obra na calçada na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O que antes nenhuma pessoa conseguia andar, agora poderá usá-la com tranquilamente, sem ter que se arriscar a andar pela rua. Os passantes e os moradores dos prédios vizinhos agradecem ao poder municipal pela reforma. Que outras obras sejam feitas.

Maria José, por e-mail

Nordeste supera Sudeste

Os dados do Novo Caged divulgados nesta semana revelam uma mudança importante na geografia econômica do país. Em um mês marcado pela desaceleração dos setores produtivos nacionais, oNordesteassumiu o protagonismo e foi a região que mais gerou postos de trabalho formais no Brasil em outubro, registrando um saldo positivo de+33.831vagas. O resultado é simbólico, pois inverte a lógica tradicional: o Nordeste superou oSudeste- historicamente o maior mercado do país —, que criou +20.795 vagas. Na sequência do ranking aparecem o Sul (+13.847), Centro-Oeste (+12.169) e Norte (+4.486).



Yuga Klissmann, por e-mail

Lagoa Olho D‘Água

Após a realização da COP 30 e a participação do chefe do executivo municipal de Jaboatão dos Guararapes, fica a pergunta: valeu a pena o que foi gasto com a despesa nesta participação? Faço o questionamento pois nada se falou sobre a revitalização da maior lagoa de restinga em área urbana do Brasil, a Lagoa Olho D‘Água, que agoniza de tanto esgoto e assoreamento. Refaço o apelo para que a Prefeitura de Jaboatão busque parceiros internacionais ou nacionais e devolva este equipamento de lazer, fonte de renda e turismo jaboatonenses, que outrora fazia parte de nossa paisagem.

Fábio Júnior, por e-mail

Gastos públicos

Qual o critério de aprovação das contas públicas nos municípios que ultrapassam os limites em gastos públicos com festas? Vamos observar um exemplo típico da cidade de Goiana: existem pastas com maior necessidade de recursos, como segurança, mobilidade urbana, educação e saúde. Um mercado público em construção já consumiuem tese 16 anos de váriasgestões públicas. A população exige maior transparêncianos gastos públicos.

Valter Rocha, por e-mail

Obras desorganizadas na PE-60

Faço minhas as palavras de um leitor dessa coluna, quando reclamou da desorganização e despreparo na reforma da nossa PE-60, que pude testemunhar na sexta-feira ao me deslocar para o Litoral Sul. Continuam a refazer apenas os acostamentos, deixando minimamente de requalificar as inúmeras crateras e trechos destruídos daquela rodovia, muitas vezes ao lado das obras dos acostamentos. Inexplicável o descaso com os motoristas, que são obrigados a enfrentar além desses trechos deteriorados, muito engarrafamento ocasionado por diversos “pare e siga”. Apesar do enorme esforço administrativo e financeiro feito pelo DER para recuperar essa importante rodovia, seus resultados práticos são diluídos pela péssima gestão da obra, que com a proximidade dos feriados do final do ano, tendem a piorar bastante.Pedimos socorro mais uma vez aos responsáveis para fiscalizar e corrigir essas falhas.



Mariano Pontes, por e-mail

