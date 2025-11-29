fechar
Voz do Leitor, 29/11: Obras no cinema São Luiz não foram concluídas

Previsão de término da reforma era até o término do segundo semestre de 2025. Com isso, o cinema de rua segue funcionando apenas aos finais de semana

Por JC Publicado em 29/11/2025 às 5:02
Obras no cinema São Luiz não foram concluídas
Obras no cinema São Luiz não foram concluídas - NELSON CUNHA / VOZ DO LEITOR

Na última entrevista sobre a interminável reforma do cinema São Luiz, a titular da Fundarpe prometeu o fim da obra para o segundo semestre. Restando um mês para o ano acabar, o "mais bonito cinema de rua do Brasil" só abre aos sábados e domingos. Se por dentro a reforma não acaba, por fora, na fachada do prédio, a imundície espanta turista. Como permitem que um prédio dessa importância e localização fique sem solução? Principalmente agora, com a grande divulgação do cinema através do filme 'O Agente Secreto', muitos turistas querem tirar foto no local do filme e se deparam com essa imundice.

Thiago Cunha, por e-mail 

NELSON CUNHA / VOZ DO LEITOR
Bom comportamento

Fico aqui pensando: a pessoa é condenada a anos de prisão, ai porque se comportam dentro do presídio, tem sua pena encurtada. Um absurdo! É como se bom comportamento fosse um favor, e não obrigação. A lei deveria ser: se comportou, cumpre apena integralmente; não se comportou, aumenta a pena. Essa seria a medida mais adequada a ser seguida pela justiça no sistema prisional.

Rômulo Alves, por e-mail

Caneta emagrecedora

Essas "canetas emagrecedoras" precisam ser proibidas, porque uma coisa é quem tem diabetes e precisa do medicamento, mas como a população quer tudo da maneira mais fácil, estão usando para fins estéticos, como se fosse algo bom pra saúde. Isso é preguiça e força de vontade dessas pessoas, que não buscam ficar em forma e manter a saúde através de exercícios físicos.

Alcione Santos, via redes sociais

COP30

A COP30 chegou ao fim na noite do sábado (22) com uma série de textos importantes aprovados, mas sem avançar em soluções para as duas principais causas do aquecimento global: a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Pelo menos foi aprovado um Fundo para Florestas Tropicais para financiar a preservação ambiental, proposto pelo Brasil, alcançando em torno de 5 bilhões de dólares em compromissos de aportes de diversos países, incluindo Noruega, Alemanha, e até o desinteressado EUA.

Cláudio de Melo, por e-mail

Transparência

A Compesa está com uma construção em andamento na Rua Professor Pedro Augusto Carneiro Leão, em frente ao residencial via mangue III, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. O curioso é que não existe nenhuma placa informando ao contribuinte de que se trata o serviço, qual o custo, e quem é o responsável pela obra.

Paulo de Luna, por e-mail

