Voz do Leitor, 28/11: Após serviço da Compesa, via segue sem ser asfaltada

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Avenida Benjamim, no bairro do Fragoso, no município do Paulista, que solicita o recapeamento asfáltico

Após serviço da Compesa, via segue sem ser asfaltada

A Compesa fez um serviço na Avenida Benjamim, no bairro do Fragoso, no município do Paulista, e tapou os buracos feitos por ela apenas com pó de asfalto, como mostra a foto. Porém, se esqueceu de voltar lá para complementar o serviço de recapeamento asfáltico. Isso já vai completar um mês e o local já está se degradando de novo. Peço que enviem uma equipe ao referida avenida para concluir o serviço.



Cláudio de Melo, por e-mail

Após serviço da Compesa, via segue sem ser asfaltada - CLÁUDIO DE MELO / VOZ DO LEITOR

Paralisação do metrô

Não é possível. Mais uma vez, nesta quinta-feira (27), a linha centro do metrô do Recife foi paralisada por problemas de energia. Será que ninguém ainda percebeu que essas paralisações, trem quebrando, incêndios, calor devido a falta de ar-condicionado, atrasos... Tudo isso é manobra para que a população aceite a privatização. Está tudo orquestrado para que a população trabalhadora, que utiliza diariamente o transporte público, apoie a entrega do metrô à iniciativa privada.

Marcelo Roberto, via redes sociais

Manutenção elétrica

Caminhando na manhã da última terça-feira (25) observei que as lâmpadas do Parque Dona Lindu estavam acessas... E logo depois percebi que tinham vários eletricistas com um aparelho testando os locais onde poderia haver vazamento de corrente elétrica. Isso sim é cuidar das pessoas.

Sérgio Cunha, por e-mail

Educação e IA

O Ministério da Educação precisa estabelecer diretrizes nacionais sobre auditoria, avaliação e uso pedagógico da IA. As escolas devem orientar alunos e famílias, fortalecer a educação digital e promover reflexão ética. A presença da IA na educação molda o futuro de milhões de estudantes e deve ser tratada com responsabilidade. Sem regulação e formação adequada, algoritmos e desigualdades ocuparão o espaço que deveria ser de escolhas humanas.

Régis de Oliveira, por e-mail

Justiça e democracia

Gostaria de trazer a seguinte reflexão: e se a tentativa de golpe de Estado tivesse dado certo? Como seria o cotidiano no Brasil hoje? Censura, perseguições, prisões, torturas, mortes. O início das prisões do núcleo 1 da trama golpista serve como referência histórica, um recado claro a todas as correntes políticas e ideológicas do país: 'as regras do jogo democrático precisam ser respeitadas'. Tentativa de golpe de Estado é crime. O caminho legítimo para chegar ao poder político é através das eleições.

Emanuel Gomes, por e-mail