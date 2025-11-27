A negociação penal (2)
Hoje, vamos tratar da transação penal, implementada no Brasil, pela primeira vez, com o advento da aprovação da Lei Federal nº 9.099, de 1995.
Clique aqui e escute a matéria
A negociação penal – como já vimos na semana passada – é uma exaltação à autonomia da vontade, onde o infrator da lei penal, juntamente com o seu defensor, celebram com o Estado um acordo escrito, evitando a instauração ou o prosseguimento de uma ação penal e até da execução da uma pena.
Trata-se, com efeito, de uma das maiores inovações do Direito Penal nos últimos séculos, propiciando uma significativa redução no número de processos criminais e pacificando eventuais conflitos penais de pequena potencialidade, por conseguinte, evitando a impunidade e trazendo de volta a paz social entre os que se envolvem em pequenos conflitos, com a obrigatória participação ativa do Ministério Público e dos órgãos do Poder Judiciário.
Hoje, vamos tratar especificamente da transação penal, que aliás foi implementada no Brasil, pela primeira vez, com o advento da aprovação da Lei Federal nº 9.099, de 1995, que criou os Juizados Especiais Criminais e trouxe enormes avanços na esfera penal e processual penal. Foi a Lei 9.099/1995 quem estabeleceu: “Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade” (art. 72).
E, mais: “A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente” (art. 74). Finalmente: “Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa e de representação” (art. 74).
Caso não haja a possibilidade do acordo, antes da instrução criminal, nova tentativa de conciliação deverá ser promovida pelo juiz e pelas partes (art. 79). Antônio Scarance Fernandes afirma sobre as bases para a transação penal (Juizados especiais criminais, 2005, p. 48):
“Todas as contravenções e crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 (dois) anos, são da competência dos juizados especiais criminais. Se o autor do fato vem a aceitar a pena, proposta pelo Ministério Público (nunca pode ser privativa de liberdade), encerra-se o caso imediatamente sem a necessidade da colheita de provas (art. 76). A aplicação consensual da pena não gera reincidência nem antecedentes criminais. Trata-se da figura jurídica da transação penal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como se nota, nos procedimentos relativos aos crimes de menor potencial ofensivo – aqueles em que a pena máxima fixada na lei seja igual ou inferior a 2 (dois) anos – haverá sempre a possibilidade de um acordo entre o Ministério Público e o acusado da infração penal. Homologado pelo juiz, o acordo poderá ser exigido, se não cumprido, mediante execução numa Vara Cível competente. Como se nota, a transação penal, nos Juizados Especiais Criminais, só gera efeitos jurídicos depois de devidamente homologada pelo magistrado. Sabe-se, por oportuno, que a transação penal, como é evidente, exige do autor do fato o cumprimento de todas as condições fixadas no acordo.
Se de fato cumpridas, cabe ao mesmo juiz declarar a extinção da punibilidade do infrator, arquivando-se os autos do processo.
Como se observa, o princípio da autonomia da vontade está deveras presente no modelo de transação penal adotado no Brasil. De efeito, o procedimento exige a realização de uma audiência prévia de conciliação, quando as partes, apoiadas por um conciliador ou pelo próprio juiz, discutem e negociam um acordo que evitará o início do processo penal.
A proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, feita pelo titular da ação (Ministério Público ou ofendido), implica na sua renúncia a pretensão punitiva, ou seja, o Estado ou o ofendido desistem de descobrir se o autor do fato é ou não culpado pelos fatos ocorridos, contentando-se com a aplicação de uma pequena sanção, que obrigatoriamente deve constar expressamente do acordo.
Por outro lado, o acusado aceita as condições estabelecidas, obtendo como vantagem com a não instauração do processo e a manutenção da sua primariedade. Assim, a livre manifestação de vontade prevalece sobre qualquer interesse do Estado em perseguir um provável infrator da lei penal, evitando-se o acionamento da máquina judiciária na apuração de pequenos delitos praticados por pessoas sem antecedentes criminais. Celebrada e efetivamente cumpridas as condições contidas no acordo, caberá ao juiz mandar arquivar o processo, sem qualquer registro nos antecedentes do infrator.
Adeildo Nunes, juiz de Direito aposentado, doutor e mestre em Direito de Execução Penal, professor, advogado do escritório Frutuoso Advocacia, membro do Instituto Brasileiro de Execução Penal (IBEP)