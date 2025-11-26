Voz do Leitor, 26/11: Tampa de concreto quebrada e faixa de pedestres apagada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor da coluna ocorre ao lado do praça dos cachorros, na Rua do Futuro, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife

Tampa de concreto quebrada e faixa de pedestres apagada

Alô, Emlurb. Essa tampa de concreto da galeria de água pluvial, localizada ao lado da praça dos cachorros, na Rua do Futuro, no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, está quebrada há algumas semanas. Ela, inclusive, fica próxima a faixa de pedestres - está se apagando - que dá acesso ao Parque da Jaqueira, ou seja, um local bastante movimentado, principalmente nos finais de semana. Peço que a Emlurb realize a troca dessa tampa e que a CTTU refaça a pintura da faixa de pedestres.

Maurício Aragão, por e-mail

Regularização da conta de energia

Aproveitando os descontos que a Neoenergia Pernambuco está dando nos juros e multas, o Sport Club do Recife, que teve a energia cortada nesta semana, poderia regularizar sua situação junto à empresa, principalmente no caso do CT, que está situado numa área rural.

Sérgio Cunha, por e-mail

Metrô aos domingos

Vi a notícia que o metrô do Recife vai voltar a funcionar aos domingos no mês de dezembro devido ao pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que interessada no 13º salário da população, que faturar no mês que todos se preparam para fazer as compras de final de ano. Enquanto que no restante do ano, os trabalhadores que se virem para retornar às suas residências aos domingos, já que o metrô fica paralisado. Quando é para beneficiar a população, deixa sem metrô; quando é para beneficiar os comerciantes, libera o metrô. Como sempre, a população é desprezada.

Cristiano Silva, via redes sociais

Crescimento de sinistros envolvendo motociclistas

O programa “Fantástico”, da Rede Globo, do primeiro domingo de junho deste ano, mostrou que, só em 2024, no Brasil, as internações envolvendo motociclistas custaram ao Sistema Único de Saúde (SUS) mais de R$ 257 milhões. E, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), “essa epidemia de acidente é tão grave que, em 71% dos municípios brasileiros, os acidentes de trânsito matam mais do que arma de fogo”. A Abramet também informa que as vítimas são, em sua maioria, jovens entre 20 e 30 anos, que quando não morrem (são quase sete mortes por dia), acabam sofrendo lesões graves e permanentes. Em Pernambuco não é diferente. Apesar disso, entendemos a situação de vários motociclistas, que atualmente ganham a vida utilizando esses equipamentos de forma profissional - como são os casos daqueles que trabalham para aplicativos tipo Uber e 99. No entanto, é preciso um disciplinamento urgente para essa realidade. Mas não cabe ao contribuinte - como todos somos - encontrar a solução para esse trânsito desorganizado, isso cabe aos engenheiros de trânsito, que estudaram e são remunerados pela sociedade para projetar e gerenciar sistemas de tráfego, de forma a garantir a segurança e a eficiência do fluxo de veículos e de pedestres.

Marcos Calado, por e-mail

Vinícius Júnior se perdendo

Craque de bola, Vinícius Júnior não vem jogando bem nem no Real Madrid, e muito menos na seleção. Mas já gosta e se meter em polêmicas. A mais recente foi sair revoltado com o treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, por conta de uma substituição, e também porque não vem jogando na sua posição e, segundo a imprensa, já comunicou ao clube espanhol o seu desinteresse em renovar o contrato. Ora, ao meu ver, o brasileiro deve estar se achando intocável. Só que no futebol europeu jogador não manda mais do que treinador, como ocorre no Brasil. Infelizmente, Vini Jr. parece estar seguindo o caminho de Neymar. Com uma diferença: o ex-santista hoje é um milionário e pode se dar ao luxo de fazer o que quer, como por exemplo até determinar o horário do treino no Santos. Um pouco menos de arrogância a Vinícius Júnior o ajudaria muito.

Marco Wanderley, por e-mail