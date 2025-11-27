fechar
Voz do Leitor | Notícia

Voz do Leitor, 27/11: Lixo descartado em local irregular

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Esmeraldino Bandeira, defronte ao número 411, no bairro das Graças, na Zona Norte da Recife

Por JC Publicado em 27/11/2025 às 5:02
Lixo descartado em local irregular
Lixo descartado em local irregular - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Clique aqui e escute a matéria

Lixo descartado em local irregular

Os vândalos insistem em jogar as metralhas e restos de construção nas calçadas de nossa cidade. O local da foto, localizado na Rua Esmeraldino Bandeira, defronte ao número 411, no bairro das Graças, na Zona Norte da capital, já foi humanizado pela Prefeitura do Recife; portanto, seria importante que a Emlurb revisitasse o local para promover uma boa limpeza, recolher os entulhos e lixo, além de renovar o grafite do muro com os avisos necessários.

Izabel Wanderley, por e-mail 

Queda de energia

Na última quarta-feira (26), aqui na Rua Nossa Senhora da Pompéia, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, ocorreu a queda de energia e retorno logo em seguida, umas quatro vezes. Isso acaba danificando os eletrodomésticos. Infelizmente, isso tem ocorrido com uma certa constância Neoenergia.

Luiz Guimarães, por e-mail

Prisões

Passados quase três anos da fatídica tentativa de golpe de Estado, sob o comando do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o núcleo principal desta trama criminosa e de afronta à Nação, incluindo membros das nossas Forças Armadas, com exceção do fugitivo Alexandre Ramagem - o deputado fugiu para os EUA -, todos já estão encarcerados. Todos os condenados tiveram, como determina a Constituição Federal, direito a ampla defesa. A justiça foi feita.

Paulo Panossian, por e-mail

Inteligência Artificial

A inteligência artificial deixou de ser tema restrito a laboratórios e passou a transformar rotinas em empresas, bancos e serviços públicos. Sistemas que automatizam tarefas repetitivas aceleram processos e reduzem custos. Ao mesmo tempo alteram funções e exigem que trabalhadores e gestores repensem competências. A escolha entre investir em formação e regular o uso da tecnologia definirá se a IA será motor de inclusão ou vetor de desigualdade. A tecnologia não determina o futuro do trabalho. As escolhas políticas e empresariais é que o farão. Se não investirmos em formação e em regras claras, a IA ampliará desigualdades. Se agirmos com prioridade social, ela poderá elevar produtividade e qualidade de vida.

Régis de Oliveira, por e-mail

Mais um craque brasileiro

Que grande partida o jovem promissor Estêvão fez pela Champions League. Como se não bastasse a excelente atuação em campo, participando ativamente das jogadas ofensivas e ajudando defensivamente, o craque de apenas 18 anos marcou um golaço nada mais, nada menos, contra o Barcelona. A esperança para a conquista da Copa do Mundo 2026 foi renovada por saber que temos um grande jogador e que pode fazer a diferença com seus dribles e arremates ao gol. Espero que as 'viúvas' de Neymar parem de pedi-lo na seleção brasileira, pois ele é um ex-jogador em atividade e não tem mais condições de jogar em alto nível.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Lucas Holanda, por e-mail

Leia também

A negociação penal (2)
opinião

A negociação penal (2)
Vacina brasileira é avanço mundial
DENGUE

Vacina brasileira é avanço mundial

Compartilhe

Tags