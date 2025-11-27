Voz do Leitor, 27/11: Lixo descartado em local irregular
A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Esmeraldino Bandeira, defronte ao número 411, no bairro das Graças, na Zona Norte da Recife
Clique aqui e escute a matéria
Lixo descartado em local irregular
Os vândalos insistem em jogar as metralhas e restos de construção nas calçadas de nossa cidade. O local da foto, localizado na Rua Esmeraldino Bandeira, defronte ao número 411, no bairro das Graças, na Zona Norte da capital, já foi humanizado pela Prefeitura do Recife; portanto, seria importante que a Emlurb revisitasse o local para promover uma boa limpeza, recolher os entulhos e lixo, além de renovar o grafite do muro com os avisos necessários.
Izabel Wanderley, por e-mail
Queda de energia
Na última quarta-feira (26), aqui na Rua Nossa Senhora da Pompéia, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, ocorreu a queda de energia e retorno logo em seguida, umas quatro vezes. Isso acaba danificando os eletrodomésticos. Infelizmente, isso tem ocorrido com uma certa constância Neoenergia.
Luiz Guimarães, por e-mail
Prisões
Passados quase três anos da fatídica tentativa de golpe de Estado, sob o comando do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o núcleo principal desta trama criminosa e de afronta à Nação, incluindo membros das nossas Forças Armadas, com exceção do fugitivo Alexandre Ramagem - o deputado fugiu para os EUA -, todos já estão encarcerados. Todos os condenados tiveram, como determina a Constituição Federal, direito a ampla defesa. A justiça foi feita.
Paulo Panossian, por e-mail
Inteligência Artificial
A inteligência artificial deixou de ser tema restrito a laboratórios e passou a transformar rotinas em empresas, bancos e serviços públicos. Sistemas que automatizam tarefas repetitivas aceleram processos e reduzem custos. Ao mesmo tempo alteram funções e exigem que trabalhadores e gestores repensem competências. A escolha entre investir em formação e regular o uso da tecnologia definirá se a IA será motor de inclusão ou vetor de desigualdade. A tecnologia não determina o futuro do trabalho. As escolhas políticas e empresariais é que o farão. Se não investirmos em formação e em regras claras, a IA ampliará desigualdades. Se agirmos com prioridade social, ela poderá elevar produtividade e qualidade de vida.
Régis de Oliveira, por e-mail
Mais um craque brasileiro
Que grande partida o jovem promissor Estêvão fez pela Champions League. Como se não bastasse a excelente atuação em campo, participando ativamente das jogadas ofensivas e ajudando defensivamente, o craque de apenas 18 anos marcou um golaço nada mais, nada menos, contra o Barcelona. A esperança para a conquista da Copa do Mundo 2026 foi renovada por saber que temos um grande jogador e que pode fazer a diferença com seus dribles e arremates ao gol. Espero que as 'viúvas' de Neymar parem de pedi-lo na seleção brasileira, pois ele é um ex-jogador em atividade e não tem mais condições de jogar em alto nível.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lucas Holanda, por e-mail