Voz do Leitor, 25/11: Bueiro sem tampa coloca motoristas em risco

A denúncia da leitora ocorre na Rua Doutor José Maria, defronte a antiga casa de festas Casa Rosada, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife

Bueiro sem tampa coloca motoristas em risco

Alô, Compesa! Na Rua Doutor José Maria, defronte a antiga casa de festas Casa Rosada, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, tem um bueiro sem tampa. O risco de um acidente é iminente, já que centenas de veículos e ciclistas transitam pelo local diariamente. Peço que uma equipe técnica possa fazer a devida reposição da tampa de ferro, antes que alguém acabe se acidentando.

Poliana Oliveira, via redes sociais

Barulho das corridas de rua

Não somos contra as corridas de rua, mas deveria ser respeitado o direito de repouso da comunidade. Neste domingo (23), houve uma corrida no Segundo Jardim de Boa Viagem que começou por volta das 4h. Muito barulho na Avenida Boa Viagem e som alto. Lembrando que esta é uma área amplamente residencial. A pergunta é: por que não fazer no Marco Zero?

Telma Hevile, por e-mail



Multas de trânsito

Tenho observado por onde tenho circulado que toda a frota da CTTU estão, nessa época do ano, intensificando ainda mais as rondas por todo o município. Mas com a finalidade não de orientar esse trânsito caótico e sim de aplicar multas. Os agentes de trânsito já andam com uma frota de veículos reboques. Se pelo menos os valores das infrações fossem aplicadas na melhoria no trânsito da capital e/ou para outros benefícios ficaria calado. Mas o que vemos são ruas e avenidas esburacadas, tampa de bueiros desnivelados, faixas de travessia de pedestres apagadas, semáforos com defeitos e claro asfaltos em péssima qualidade.

Wilson Vieira, por e-mail

Administração pública de Pernambuco



Após o atual governo de Pernambuco assumir o poder, a administração pública virou um caos no que se refere ao funcionalismo público. Primeiro a governadora demitiu todos os gestores de órgãos públicos, deixando o Estado acéfalo! Depois, houve uma mudança no contracheque, que torna muito difícil de interpretar, além de diversos erros que ocorrem durante sua confecção. Já deveria ter melhorado essa situação.

Carlos Nóbrega, por e-mail



Cartão VEM

Muito tempo atrás adquiri um cartão VEM, mas acabei perdendo. Com isso, recentemente, adquiri outro cartão VEM e quis "adicionar" ao meu prontuário... Liguei para o escritório do Grande Recife Consórcio de Transporte e me informaram que não poderia cadastrar, pois já tinha outro VEM com aquele CPF e tampouco poderia cancelar o antigo. Que a única solução seria utilizar outro CPF. Não posso acreditar nisso.

Petrucio Guimarães, por e-mail

Prisão preventiva de Bolsonaro

Demonstrando mais uma vez que não respeita as nossas instituições, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar, como informa a Polícia Federal, tentou na madrugada de sábado (22) danificar a tornozeleira eletrônica, se configurando risco de fuga para o exterior ou para se exilar em alguma embaixada estrangeira. Por isso, corretamente, o ministro do STF Alexandre de Morais decretou a prisão preventiva de Bolsonaro, que foi levado para uma cela da superintendência da Policia Federal, em Brasília.

Paulo Panossian, por e-mail