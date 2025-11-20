Voz do Leitor, 20/11: Sujeira acumulada no canal de Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O leitor da coluna cobra que a Prefeitura do Recife/Emlurb promova uma ação de limpeza no canal que corta o bairro da Zona Sul da capital

Sujeira acumulada no canal de Boa Viagem

Mais um ano se passa sem que houvesse uma iniciativa da Prefeitura do Recife/Emlurb para limpar o canal que corta o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Muita sujeira e mal cheiro tomam conta. Além dos moradores que se sentem incomodados, o bairro tem uma rede hoteleira que recebe muitos turistas. O que está faltando para limpar o canal, prefeito?

Wellington Monteiro, por e-mail

Sujeira acumulada no canal de Boa Viagem - WELLINGTON MONTEIRO / VOZ DO LEITOR

Coleta de lixo em Paulista

A coleta de lixo não está ocorrendo devidamente no bairro do Janga, no município do Paulista. E, segundo relatos de muitos moradores, esse fato ocorre porque a Prefeitura da cidade não está pagando a empresa responsável pela coleta de lixo e manutenção da limpeza urbana. Por esse motivo quem sofre é a população, que tem que conviver com esse descaso. Solicitamos uma resposta por parte do prefeito Ramos. Infelizmente, vossa gestão está deixando a desejar.

Ana Maria Correia, por e-mail

NF-e

Comecei o procedimento online para abater os créditos da Nota Fiscal Eletrônica e a Prefeitura do Recife respondeu que: "estamos em processo de migração para o Emissor Nacional de NF-e". Agora eu volto a perguntar a perguntar a PCR: vou perder meus créditos?

Douglas Lobato, por e-mail

Renovação do elenco do Sport

Mesmo o Sport já rebaixado à Série B, é doloroso ver o time abrir 2x0 no placar contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e mais uma vez neste campeonato, ceder a virada ao time adversário. O time consegue fazer o que é mais difícil, que é o gol, mas sofre outros tantos com enorme facilidade. Desse sistema defensivo, só se salva o goleiro Gabriel e o prata da casa Zé Lucas. O restante pode mandar embora todos os demais: laterais, zagueiros e volantes. Por mais que tenha história no clube, com títulos e acessos, Rafael Thyere não tem mais condições de vestir a camisa do Sport. Seu nível técnico e físico caiu absurdamente há mais de duas temporadas. Foi uma temeridade, mais uma de Yuri Romão, renovar com ele para a temporada 2026.

Pablo Ramos, por e-mail

Serviço realizado

É preciso parabenizar esse valioso espaço que tem sido utilizado por nós leitores para fazer valer nossos direitos por meio de denúncias. Após publicação denunciando e cobrando da Prefeitura do Recife o serviço para tapar os buracos que se abriram em frente ao n° 179 da Rua Áureo Xavier, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste, o serviço enfim foi realizado de forma correta. Parabéns pelo serviço realizado, como pode se ver na foto, e mais ainda para essa coluna que tem sido de grande valia para nós contribuintes.

Baltazar Lima, por e-mail

Serviço de recapeamento realizado na Rua Áureo Xavier, no bairro do Cordeiro - BALTAZAR LIMA / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em resposta ao registro da leitora Carolina Reis, a Compesa informa que a questão relatada já foi resolvida. No último sábado (15), uma equipe este na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, em frente ao número 1715, bairro da Jaqueira, Recife, e executou os serviços de desobstrução do equipamento da rede de esgoto. Com isso, não há mais extravasamento no local.

Assessoria de Imprensa