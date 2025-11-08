Voz do Leitor, 08/11: Ponto de ônibus sem manutenção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna é na parada localizada na Praça do Derby, na região central do Recife, que cobra o conserto do abrigo de passageiros

Clique aqui e escute a matéria

Ponto de ônibus sem manutenção

Gostaria de solicitar ao Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano a manutenção do ponto de ônibus localizado na Praça do Derby, na região central do Recife. O teto está bastante danificado e caindo aos pedaços, a fiação exposta, a iluminação deficitária, o gradil enferrujado e os assentos quebrados. Vale ressaltar que nesse ponto de ônibus passam mais de mil passageiros por dia, ou seja, é um local de muita circulação de pessoas.

Genival Paparazzi, por e-mail

Ponto de ônibus sem manutenção - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Lâmpada queimada

Alô, Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). Segunda-feira (3), pela "quarta vez", solicitei pelo canal 156, a troca de uma lâmpada led queimada no poste B004745, localizado na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo esquina com a Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A primeira ligação foi no dia 5 de agosto; a segunda no dia 3; e a terceira no dia 7 de outubro, respectivamente. A ligação de segunda-feira gerou o protocolo de número 2025.1103.1958.24023. A Emlurb tem como obrigação trocar a lâmpada, afinal, faz parte da Manutenção Urbana e pagamos impostos, também, para isso.

Wellington Monteiro, por e-mail

Recuperação do metrô

Mais de 15 mil trabalhadores clamam para que os governos Federal, Estadual e Municipal se unam para resolver urgentemente o problema crônico do metrô do Recife. As pessoas que utilizam esse meio de transporte público diariamente para chegar ao trabalho e retornar para suas residências estão sofrendo há anos. Enquanto os governantes ignoram essa demanda importantíssima, a população segue sofrendo.

João Guilherme, por e-mail

Privatização do centro do Recife

Não sei se vai sair do papel, como tantas outras promessas para aquela área do centro da cidade, mas achei excelente o projeto apresentando pelo prefeito João Campos para a revitalização da Avenida Guararapes e adjacências. Afinal, aquela parte do Recife representa um legado histórico, arquitetônico e cultural importantíssimos da nossa capital, mas que hoje está totalmente abandonada e invadida por usuários de drogas. Vi algumas críticas, poucas é verdade, de que o prefeito estaria privatizando o ambiente público, o que ao meu ver não se sustenta. Afinal, além da Prefeitura não ter recursos suficientes para custear as obras, haverá sim disponibilização de consideráveis áreas para o uso público. Aliás, não sei por que tanto preconceito com a participação da iniciativa privada no projeto, que só virá também para contribuir com a reocupação dos prédios que, em sua grande maioria, estão abandonados por novos moradores e que sem dúvida incrementará o comércio, fazendo com que o nosso Centro volte a pulsar.

Marco Wanderley, por e-mail

Poste deteriorado

No pé da Ponte Limoeiro, junto da placa indicativa da ponte, no sentido Forte do Brum, tem um poste totalmente deteriorado, que retrata o mau controle desses equipamentos, tão importantes. Nunca sabemos ao certo de quem é a competência de cuidar, se é da Emlurb/PCR ou da Neoenergia. O poste está visivelmente destruído, com as ferragens expostas, atrapalhando a calçada e colocando em risco os pedestres que passam por lá. Peço urgência aos responsáveis para que providenciem a troca do poste, deixando o local digno de uso seguro pelo cidadão.

Izabel Wanderley, por e-mail

Poste deteriorado - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Decisões equivocadas no Sport

Fico abismado que toda decisão de Yuri Romão é no mínimo equivocada, para não dizer outra expressão. Não satisfeito de ter montado esse elenco horrível - mesmo com o maior orçamento da história do clube -, várias trocas de treinadores e a venda da operação do jogo contra o Flamengo, a mais nova bizarrice do presidente do Sport foi afastar o melhor jogador do time, Derik, alegando indisciplina do atleta. Ao invés de escutar a sugestão de Daniel Paulista e começar a planejar 2026, Yuri já começou a destruir a próxima temporada, já que o planejamento para o próximo ano deveria passar pela renovação com Derik, e não mandá-lo embora. Esse presidente precisa deixar o clube urgentemente, pois, do contrário, periga o Sport cair para a Série C.

Lucas Holanda, por e-mail