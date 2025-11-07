Voz do Leitor, 07/11: Matagal ocupa toda calçada de via em Candeias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Matagal ocupa toda calçada de via em Candeias

Certamente, nenhum logradouro de Jaboatão dos Guararapes serviu de inspiração para a composição da famosa música "se essa rua fosse minha". Exemplos como esse da foto fazem parte do cotidiano dos moradores da Rua Coronel Kleber de Andrade, no bairro de Candeias. Devido ao lixo e ao matagal, moradores são obrigados a irem dividir espaço com os veículos na faixa de rolamento da via, que é importante frisar, encontra-se esburacada e sem a devida sinalização horizontal e vertical. Se uma via pública não está em condições nem para a população, nem para os veículos, algo está errado, pois não vi nem ouvi falar de desconto em IPTU pelo serviço não prestado. Meu dinheiro foi legalmente cobrado e está irregularmente empregado ou parado na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, uma vez que é obrigação do órgão a manutenção das vias públicas.

Fábio Júnior, por e-mail

Terras raras

Estamos em plena COP30, conferência da ONU para mudança climática que está ocorrendo no Brasil. Por que não tratar sobre a exploração devidamente regulamentada e fiscalizada com rigor os recursos que a Amazônia tem? Aliás, nesse aspecto, vale ressaltar um produto que está praticamente no dia a dia dos noticiários dos principais jornais o mundo: as chamadas terras raras, que contêm minerais de alto valor, que são disputados palmo a palmo pelas grandes potências e a Região Amazônica - e não só ela, claro - no Brasil tem um grande potencial exploratório. Mas, infelizmente, o radicalismo de ecologistas (ou melhor chamá-los de ecochatos) fazem uma pesada propaganda contra essa exploração legalizada. Enquanto isso, por falta de uma ação do governo federal, traficantes de minerais raros, de ouro e de outros metais preciosíssimos continuam degradando de forma vil o meio ambiente e tendo altíssimos lucros. Enquanto isso, os rios da Amazônia estão cada vez mais poluídos, assoreados e sua população, em sua maioria, vivendo na miséria.

Marco Wanderley, por e-mail

Prédio em ruínas

Gostaria de pedir a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e vice-governadora, a jornalista Priscila Krause, que agilizem a restauração da antiga sede do Diário de Pernambuco, localizada na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio, já que ela foi tombada por sua importância cultural para o Estado e pertence ao governo de Pernambuco. Quem passa pelo edifício percebe que seus adornos estão caindo dia-a-dia. Não tem mais tempo para esperar.

Izabel Wanderley, por e-mail

Privatizações do Recife

O Recife caminha para sua morte oficial. Estão anunciando a venda da cidade por "balaios de imoralidades jurídicas". A cada semana o prefeito João Campos e seus secretários anunciam a entrega de um pedaço da capital. Pelo que estamos vendo, nas próximas eleições, não vamos ter prefeito no Recife, vamos eleger o "síndico da cidade". O Recife chora.

Edjailson Xavier, por e-mail

Declarações constrangedoras

O ex-goleiro Leão e o treinador sem clube Oswaldo de Oliveira, ao participarem do 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, promoveram um show de horrores na presença do técnico da nossa seleção Carlo Ancelotti. Leão e Oswaldo, sem um mínimo de compostura, fizeram duras críticas a presença de técnicos estrangeiros dirigindo nossos clubes e a seleção. E também é bom lembrar que vários técnicos brasileiros se destacaram dirigindo seleções no exterior, entre outros: Zico como técnico do Japão, Renê Simões (da Jamaica) Felipão (de Portugal) Paulo Cesar Carpegiani (Paraguai), Carlos Alberto Parreira (Emirados Árabes), Joel Santana (África do Sul), entre outros. É lamentável que Oswaldo Oliveira e o ex-goleiro e ex-treinador da seleção Leão, que militam há décadas no futebol brasileiro, não reconheçam a importância da presença de treinadores estrangeiros que ajudaram o desenvolvimento do futebol brasileiro e até na formação de técnicos.

Paulo Panossian, por e-mail