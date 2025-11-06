Voz do Leitor, 06/11: Ausência de varrição pública em via na Boa Vista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Capitão Rui Lucena, no bairro da Boa Vista, na região central da capital pernambucana

Clique aqui e escute a matéria

Ausência de varrição pública em via na Boa Vista

A Rua Capitão Rui Lucena, uma das vielas mais lindas do Recife, no bairro da Boa Vista, parece que foi excluída do circuito de varrição de ruas da Emlurb. Já são semanas sem contar com esse precioso serviço público. Essa suspensão tem consequências além do aspecto visual de obstrução das galerias que estão tomas por folhas, frutos e resíduos de uma maneira geral; menos mal que estamos sem chuva. O que vemos são moradores fazendo esse papel do serviço público para deixar a rua com melhor aspecto e poder tocar a vida. Solicitamos as providências do órgão com urgência.

Rui Alencar, por e-mail

Ausência de varrição pública em via na Boa Vista - RUI ALENCAR / VOZ DO LEITOR

Som alto nas proximidades do Parque Dona Lindu

No último domingo (2) foi realizada uma corrida de rua com a largada acontecendo no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Moro a duas quadras do referido parque e posso afirmar que tem se tornado recorrente esse tipo de evento nos finais de semana, principalmente aos domingos. Também tem se tornado recorrente a falta de respeito ao próprio estatuto do Parque e da Lei Estadual nº 12.789/2005 e o código municipal de meio ambiente (lei nº 16.243/1996) que estabelecem os parâmetros para emissão de ruídos na cidade. O barulho do som instalado para a corrida começou às 4h50 da manhã. As autoridades deveriam tomar providências quanto a isso por se tratar de uma área residencial.

Márcio Menezes, por e-mail

Combate ao crime organizado

Alguns especialistas em segurança pública tem uma bonita retórica, e só. A única forma eficiente de combater o crime organizado é impedir a entrada de dinheiro. Sem dinheiro, eles não compram armas e não arregimentam novos membros... O confronto direto, como ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, não adianta de muita coisa, pois os membros dessas organizações criminosas serão substituídos. Ao invés disso, a solução passa por punir de maneira firme e sem regalias.

Albérico Leite, por e-mail

Metrô do Recife

Sobre o metrô do Recife, que ficou dias sem funcionamento - devido a greve decretada pelos metroviários, que reivindicam melhorias na infraestrutura do transporte público - acredito que, no momento, o principal a ser feito é garantir o essencial para a manutenção da rede metroviária. Como uma forma de prevenir qualquer tragédia. Muitos usuários dependem do metrô para chegar em seus destinos em tempo hábil. A privatização ou concessão já está sendo discutido há anos e, mesmo definido algo a respeito, a concretização do repasse à iniciativa privada leva tempo. A população precisa de melhorias no metrô com urgência.

Michel Morais, via redes sociais

Sinalização melhorada

Elogiar e reconhecer as benfeitorias é importante. Até que enfim a Prefeitura do Recife/Emlurb está realizando uma sinalização viária de qualidade, semelhante à que já existe em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Caruaru. Sinalizar as ruas do Recife de forma clara e objetiva é fundamental para que moradores, visitantes e trabalhadores possam se orientar melhor e se familiarizar com a cidade. Parabéns pela importante e necessária iniciativa.

Izabel Wanderley, por e-mail