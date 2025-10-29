Voz do Leitor, 29/10: Buraco no entorno do Parque Jardim do Poço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Luiz Guimarães, defronte ao número 411, no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital

Buraco no entorno do Parque Jardim do Poço

Alô, Prefeitura do Recife. O entorno do recém-inaugurado Parque Jardim do Poço já começa a mostrar marcas de degradação. Na Rua Luiz Guimarães, defronte ao número 411, no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte da capital, abriu um buraco que já causou transtorno para alguns motoristas. Nesta terça-feira (28), por exemplo, um motorista não percebeu a armadilha à frente e caiu na cratera, com o pneu ficando preso, impossibilitando o veículo de andar... Ele só conseguiu graças a alguns garis que passavam pelo local e que conseguiram suspender a parte dianteira do carro para que o motorista saísse lentamente. Peço que a Emlurb compareça ao local, pois além de ser um equipamento novo, a movimentação na via aumentou bastante.

Luiz Silva, por e-mail

Buraco no entorno do Parque Jardim do Poço - LUIZ SILVA / VOZ DO LEITOR

Silêncio da Prefeitura do Recife

A Prefeitura do Recife encontrou uma maneira muito sagaz de realizar as obras na cidade. Nós, moradores, fazemos as queixas dos problemas e a Prefeitura não responde nada nem fazem nada... Aí cai no esquecimento e tudo certo para ela. O melhor emprego da cidade é do pessoal da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, pois nunca dão respostas para a população e ignoram quem elegeu o prefeito.

Maurício José, por e-mail

Concurso de Jaboatão

Alô, prefeito Mano Medeiros, gostaria de saber a respeito da situação do concurso de Jaboatão dos Guararapes, já que ainda não foi convocado a maioria das pessoas aprovadas na área de saúde. Como o concurso foi feito sob ordem judicial, por que a demora nas convocações?

Danielle Wedja, por e-mail

Guerra na Zona Norte do Rio Janeiro

O Rio de Janeiro amanheceu nesta terça-feira (28) com uma megaoperação contando com 2.500 policias, em busca de membros do grupo criminoso Comando Vermelho (CV). E como se fosse na região de Gaza, o horror de guerra foi instalado na Zona Norte do Rio de Janeiro, como no Complexo do Alemão e da Penha. Barricadas foram armadas pela facção para impedir o avanço dos policiais, que foram atacados até com bombas lançadas por drones. E, nesta literal guerra, o saldo contabilizado já ultrapassava de 64 mortes - sendo quatro policiais - e 81 suspeitos presos. Isso só mostra a falência das nossas instituições que, há décadas, se ausentaram no combate ao crime organizado, permitindo inclusive que esses grupos criminosos - CV e PCC - se transformassem em verdadeiras máfias, participando inclusive de setores importantes da atividade econômica. Infelizmente, essa é a cara do Brasil.

Paulo Panossian, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção à queixa da leitora Izabel Wanderley, a Compesa esclarece que não há ponto de obstrução na rede coletora de esgoto na Rua do Hospício, próximo à calçada do edifício Olympia, bairro da Boa Vista. Uma equipe esteve no local indicado na última sexta-feira (24) e, de acordo com a vistoria realizada, a rede de esgoto estava operando sem qualquer anormalidade. Portanto, a solução para a questão relatada pela leitora não depende de uma ação da Compesa.

Assessoria de Imprensa