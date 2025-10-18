fechar
Voz do Leitor, 18/10: Galhos não recolhidos pela Emlurb

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Aurélio Domingues, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, que pede a limpeza do local

Por JC Publicado em 18/10/2025 às 5:08
Galhos não recolhidos pela Emlurb - JACK NICOLA / VOZ DO LEITOR

Há cerca de um mês, a Emlurb realizou a poda das árvores na Rua Aurélio Domingues, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife. No entanto, até o momento, os restos de material não foram recolhidos pela autarquia. Os galhos já secaram e oferecem risco de incêndio, além de contribuir para a sujeira na via. Peço que enviem uma equipe ao local para realizar a devida limpeza.

Jack Nicola, via redes sociais

JACK NICOLA / VOZ DO LEITOR
Segundo Jardim de Boa Viagem

Se não bastasse a venda de cigarros eletrônicos, que são proibidos e vendidos abertamente, agora colocaram um sofá no Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Desta forma, o que seria um local de turismo, está sendo local de perigo. Os moradores do entorno e os que vem caminhar ficam inseguros.

Telma Hevile, por e-mail

Câmara corporal

Engraçado que, justamente quando começam a surgir notícias de supostos crimes cometidos por policiais militares - extorsão, estupro, dentre outros -, eis que chega a informação que o governo Federal não tem como repassar, neste momento, os R$ 24 milhões previstos para o governo de Pernambuco para a aquisição das câmeras corporais. Parece, até, algo muito conveniente. A população precisa ser protegida dos maus policiais. A câmara corporal protege o cidadão de bem e o bom policial. Só é contra o uso do equipamento quem age errado e tem algo a esconder.

Ronaldo Paiva, via redes sociais 

Congresso corporativista

O Brasil é realmente um País sui generis, principalmente na política, onde um Congresso Nacional usa e abusa de utilizar o espírito de corpo. Sinceramente, do alto dos meus muitos anos de vida, nunca vi tantas aberrações como atualmente. Primeiro foram as PECs da impunidade e da anistia, que quiseram nos enfiar goela abaixo, que só não aconteceu porque o povo despertou e foi às ruas protestar. Não fosse bastante tamanho absurdo, ultimamente, foi o lobby de governadores bolsonaristas, principalmente Tarcísio de Freitas, de São Paulo. Mas o cúmulo do absurdo é o fato de que os congressistas utilizaram artifícios jurídicos e regimentais para não permitir a cassação de deputado e deputada que estão fora do País há muito tempo (inclusive uma presa na Itália) ferindo de morte a Constituição Nacional. Para esse congresso exótico, deveria haver um órgão independente que controlasse o afã da autodefesa esdrúxula!

Carlos Nóbrega, por e-mail

FPF

O futebol de Pernambuco precisa da união de todos os clubes e, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, tem que se lembrar de que os clubes de Pernambuco são maiores que a FPF... E que ele, enquanto presidente, trabalha para os clubes e não o contrário.

Edjailson Xavier, por e-mail

