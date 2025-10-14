Voz do Leitor, 14/10: Ausência de semáforo de três tempos tem colocado a vida de motoristas em risco no Monteiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ausência de semáforo de três tempos tem colocado a vida de motoristas em risco no Monteiro

Alô, CTTU. Quando é que vocês vão colocar um semáforo de três tempos na Avenida Dezessete de Agosto, no cruzamento com as Ruas Jorge de Albuquerque e Piauí, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife? É preciso ter uma sinalização no semáforo para quem vem da Avenida Dezessete de Agosto (sentido subúrbio/ cidade) e quer entrar na Rua Piauí, assim como ocorre no semáforo defronte ao Parque Jardim do Poço. No último domingo (12), ocorreu mais uma forte colisão entre dois veículos, que graças a Deus não vitimou ninguém. Porém, em um dos carros, por sinal, tinha três crianças. Ou seja, a tragédia poderia ter sido enorme. Será que estão esperando que em um desses inúmeros acidentes que ocorrem nesse cruzamento deixe uma vítima fatal para tomar providências? Lembrando que nesta esquina funciona o Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, local bastante movimentado e que precisa que o trânsito seja melhor sinalizado. Resolvam esse problema, CTTU.

José Carlos Mesquita, via redes sociais

Metrô do Recife esquecido

O Metrô do Recife já é ruim em dias normais, e com a operação reduzida para a troca de trilhos vai piorar ainda mais a situação deste sucateado transporte público. Se os trilhos estão ruins, imagina a situação dentro dos vagões, que parecem uma sauna. Já perdi as contas de quantas pessoas ajudei a socorrer passando mal. Parece mais que fazem isso para reduzir a quantidade de pessoas utilizando o metrô. Infelizmente, os interesses da população estão longe de ser alinhados com os dos políticos, que só pensam neles.

Cristina Amorim, via redes sociais

Buracos na PE-60

No Dia das Crianças, eu dei de presente aos meus netos um passeio até a Praia de Tamandaré. Confesso que expus a vida deles em perigo, pelo risco do nosso carro cair num dos inúmeros buracos próximos à Reserva de Saltinho e noutros trechos da PE-60. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, não havia prometido fazer a requalificação dessa rodovia? Sinceramente, eu não constatei sequer serviços de tapa buracos. No hotel em que me instalei, a revolta dos hospedes era geral.



Cláudio de Melo, por e-mail

Vandalismo e roubo de fiação

A quem cabe a responsabilidade de fiscalizar e punir os ladrões de fios de cobre, Neoenergia, Polícia Militar ou Prefeitura do Recife? Fios soltos e pendurados, capazes de matar pessoas e animais, espalham-se pelas calçadas de nossa cidade. Diariamente, cabos são roubados, deixando um rastro de vandalismo por todos os lados, e nenhuma providência efetiva é adotada. Ninguém é preso - nem ladrão, nem receptador. Os reparos, quando feitos, não são realizados com a brevidade e o cuidado necessários para evitar acidentes, inclusive fatais. É triste ver esse vandalismo crescer e o descaso das autoridades fica cada vez mais evidente.



Izabel Wanderley, por e-mail

Acesso do Náutico

Mesmo sendo torcedor do Sport, gostaria de parabenizar o Náutico pelo acesso à Série B, mas destacar principalmente o brilhante trabalho do técnico Hélio dos Anjos. Um profissional sério, competente e que vem mostrando que a idade não é problema para quem estuda e se reinventa. Mostrou mais uma vez que é um grande gestor de grupos. O futebol pernambucano, aos poucos, está colhendo bons resultados, mas ainda é pouco. Afinal, apesar dos dois acessos (Santa Cruz e Náutico), em 2025 também amargamos dois rebaixamentos: Retrô e o virtualmente Sport.

Lucas Holanda, por e-mail