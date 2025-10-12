Voz do Leitor, 12/10: Entulhos e descarte irregular de lixo em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia da leitora da coluna vem ocorrendo na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, na Zona Sul do Recife

Entulhos e descarte irregular de lixo em Boa Viagem

Não é só a Zona Norte ou a Região Metropolitana do Recife que tem problemas com descarte irregular de lixo. Aqui na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, também tem. E a Emlurb sabe da situação porque liguei, há 14 dias, para a central 156. Tempo suficiente para tomarem as devidas providências. Porém, até agora, nada de mandarem uma equipe para recolher os entulhos. Se fosse na rua de algum diretor do órgão ou do prefeito, já teriam retirado.

Maria José, por e-mail

Paulista sem infraestrutura

No centro da cidade do Paulista, na Rua da Aurora, está cheio de construções de condomínios, mas o transporte e a infraestrutura do entorno continuam do mesmo jeito: sem uma escola pública de qualidade; sem um posto de saúde ou um hospital público; além de água da Compesa está escassa. Sem ter o básico para se viver, será que as pessoas que desejam um dia morar na nossa cidade vai querer se mudar ao saber dessa situação?

Henrique Lotto, por e-mail

Descaso em Arcoverde

Venho através desta coluna fazer um apelo ao senhor prefeito de Arcoverde, para que possa atender nossa comunidade no que diz respeito a Rua Hilda Pacheco Magalhaes, pois a mesma está totalmente abandonada. Esgotos estourados, matagal tomando conta da via, lixo não recolhido... Já fizemos diversas reclamações e não temos retorno por parte da gestão municipal.

Francisco de Assis, por e-mail

Previdência Social

Não é por falta de alerta por parte de especialistas sobre o rombo cada vez maior nas contas da Previdência Social. Entretanto, de forma geral, pouco se analisa em detalhes alguns dos principais motivos desse rombo. Para começar, basicamente as principais fontes de financiamento para a Previdência são duas: a dos empregados com carteira assinada e a dos empregadores, quando na verdade várias outras contribuições tenham sido criadas para a Seguridade Social, tais como a CSLL, Pis/Cofins, mas que simplesmente foram direcionadas para o Caixa Único do governo federal. Do lado da despesa previdenciária, cada vez mais foram-se criando obrigações sem a receita correspondente para financiá-las. Por exemplo, o Benefício de Prestação Continuada, as indenizações de R$50 mil às famílias que tiveram filhos nascidos com microcefalia e mais uma pensão especial vitalícia de R$8.157,41 e por aí vai. Afora isso, ainda existe o microempresário individual que só paga 5% sobre o salário mínimo de contribuição para a Previdência. Somando-se a tudo isso, ainda temos várias decisões judiciais que somadas ainda piora cada vez mais o já combalido caixa da Previdência.

Marco Wanderley, por e-mail

Seleção brasileira empolgou

Além de golear a limitada seleção da Coreia do Sul por 5x0, os jogadores brasileiros deixaram uma excelente impressão para os torcedores. Tiveram mais empenho e raça dentro de campo, mostrando que entenderam bem o recado do treinador Carlo Ancelotti, que disse que "atitude dos jogadores em campo vale mais que estratégia". O italiano está mais que correto, se a seleção brasileira quiser ganhar o hexa, os jogadores precisam se entregar nas partidas, ajudando no ataque e na defesa. Ou seja, com essa filosofia de jogo, pra mim, Neymar fica ainda mais distante de disputar a Copa do Mundo de 2026, já que há anos que ele não tem condições físicas e nem se dedicar para se condicionar e recuperar a forma.

Lucas Holanda, por e-mail