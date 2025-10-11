fechar
Voz do Leitor, 11/10: Via pública repleta de buracos em Paulista

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Avenida Benjamin, localizada no bairro do Fragoso, que cobra providências da gestão municipal

Por JC Publicado em 11/10/2025 às 5:08
Via pública repleta de buracos em Paulista - HENRIQUE DE SOUZA / VOZ DO LEITOR

Não é de hoje que a população de Paulista cobra da gestão municipal mais investimentos em infraestrutura em toda a cidade. O estado da Avenida Benjamim, localizada no bairro do Fragoso, por exemplo, é lamentável. A via está repleta de crateras há anos, mas a Prefeitura do Paulista nada faz. Pedimos providências urgentes, pois a população está sofrendo muito com essa precariedade. É um enorme risco para quem trafega pela avenida.

Henrique de Souza, por e-mail 

Preço da gasolina no Recife

A maioria dos postos de combustíveis no Recife está vendendo gasolina a um preço que, ao meu ver, não tem justificativa. Em janeiro deste ano, o preço do barril de petróleo chegou a mais de R$ 490,00 e o preço do litro da gasolina não atingiu o patamar de hoje. Neste mês de outubro, o preço do barril de petróleo está variando de R$ 342,00 a R$ 354,00 e o litro de gasolina custa R$ 6,53. O que eu não entendo é o porquê de no caminho para Carpina dá para abastecer pagando R$ 5,89 o litro de gasolina? Viajando para o Sertão, encontramos esse mesmo preço em Custódia, por exemplo. A diferença de preço para Petrolina chegava a um real, hoje a diferença é de 20 a 30 centavos. Conclusão: ou os outros postos estão tendo prejuízos, ou os postos de Recife estão lucrando demais.

Jorge Figueredo, por e-mail

Acordo entre Israel e Hamas

Depois de 2 anos de insana guerra na Faixa de Gaza, entre Israel e Hamas, parece que um consistente acordo foi costurado com a participação do presidente dos EUA, Donald Trump, líderes do Catar, Egito e Turquia. Como informa a imprensa, Israel e Hamas fecham acordo para fim deste conflito e troca de reféns. Que esse acordo represente para a região momentos de paz.

Paulo Panossian, por e-mail 

Lentidão da Justiça

O processo nº 0031679-05.2023.8.17.8201 tramitou no Juizado Especial Cível, foi julgado, e a outra parte recorreu. O problema é que o recurso foi recebido pela 2ª Turma do I Colégio Recursal no dia 01 de outubro de 2024, e lá permanece parado, apesar de duas petições protocoladas em 18/04 e 01/09/2025, pedindo o andamento da ação. Talvez com esta reclamação pública o processo seja colocado em pauta para julgamento. Tomara.

Mauricio Cavalcanti, por e-mail

Permanência de Daniel Paulista no Sport

Apesar de o Sport seguir ancorado na lanterna do Brasileirão e estar virtualmente rebaixado, eu manteria o técnico Daniel Paulista para a temporada 2026. Mesmo com o elenco limitado e repleto de contratações equivocadas por parte da diretoria, ele conseguiu dar o mínimo de competitividade ao time e vem apresentando um futebol melhor que os demais técnicos que passaram pela Ilha do Retiro. Além de ser um excelente profissional, ele tem enorme identificação com o clube e a aprovação do torcedor.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta do Grande Recife Consórcio de Transportes

Em resposta à Coluna Voz do Leitor, publicada no dia 09/10/2025, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Grande Recife Consórcio de Transportes informa que, por se tratar de uma parada diferente do padrão, a Diretoria de Engenharia e Manutenção esclarece que já está em processo de aquisição do material necessário para realizar as devidas manutenções.

Assessoria de Imprensa

