Voz do Leitor, 10/10: Avenida Boa Viagem às escuras

Leitor relata sensação de insegurança na noite da quinta (9) devido ao apagão de mais de sete postes, e cobra regularização da Prefeitura do Recife

Avenida Boa Viagem às escuras

Alô, Prefeitura do Recife. Na noite desta quinta-feira (9), mais de sete postes estavam completamente apagados na Avenida Boa Viagem, nas proximidades do Hotel Atlante Plaza, na Zona Sul da capital. Cerca de três quilômetros numa escuridão enorme. Sem falar que é uma região turística e que a população costuma utilizar o calçadão para a prática de atividades físicas. A sensação de insegurança só não foi maior porque alguns praças da Polícia Militar, os laranjinhas, estavam circulando pelo local. É muito descaso com o contribuinte. Peço que a gestão municipal regularize a iluminação pública do local indicado.

Renato Albuquerque, via redes sociais

Avenida Boa Viagem às escuras - RENATO ALBUQUERQUE / VOZ DO LEITOR

Recife ficou de lado

Não vejo problema que o prefeito do Recife, João Campos, queira se candidatar a governador de Pernambuco. No entanto, João não pode abandonar a cidade para já iniciar sua campanha ao governo do Estado. Enquanto viaja, o Recife vive problemas como alagamentos, trânsito caótico por falta de investimento em mobilidade pública, sinais de trânsito que quando chove apagam ou ficam piscando, ruas esburacadas e com asfalto que se solta quando chove. Sem contar a interminável e com poucos resultados revitalização do Centro do Recife.

Marco Wanderley, por e-mail

Uber Black

A modalidade de serviço de transporte por aplicativo 'Uber Black' foi implantada no Brasil em 2014, na cidade do Rio de Janeiro, oferecendo aos clientes uma experiência premium em carros de luxo e condutores bem avaliados, educados e impecavelmente vestidos, inclusive com paletó e gravata. Hoje, no Recife, esse serviço, o mais caro do aplicativo, pode ser tudo menos especial, pois tornou-se comum encontrarmos carros sujos e mal conservados, com motoristas muito mal vestidos, usando boné com aba para trás, óculos escuros, bermuda e até camiseta regata. Um horror. Em respeito aos usuários, a empresa Uber precisa sair da confortável omissão e adotar as providências cabíveis.

Pedro Hélio, por e-mail

Descarte irregular de lixo em Jaboatão dos Guararapes

Os moradores do bairro de Candeias não entendem como é que a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes deixa as ruas da cidade neste estado de penúria. O exemplo da foto é na Rua Dário Ferraz de Sá, no cruzamento com a Rua Coronel Kleber de Andrade. Clamamos urgentemente que o Sr. Luiz Medeiros, prefeito da cidade, mande urgente eliminar este ponto de descarte irregular de lixo. Caso ainda sobre algum recurso, também pedimos a implantação de uma placa de proibição, fiscalização e um trabalho de educação ambiental com moradores do entorno para que façam também seu dever de casa, pois se depender da gestão municipal, o lixo vai dominar nosso município.

Fábio Júnior, por e-mail

Descarte irregular de lixo em Jaboatão dos Guararapes - FÁBIO JÚNIOR / VOZ DO LEITOR

Metanol

Se por um lado a mistura do metanol na bebida fez mal ao brasileiro, vitimando algumas pessoas, por outro mostrou a falta de fiscalização que existe por parte dos órgãos competentes em todo País. Fábricas clandestinas de bebidas que já atuavam há muito tempo e só agora estão sendo combatidas e punidas, depois que pessoas morreram e ou estão em estado grave.

Paulo de Luna, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Wesley Veloso, a Compesa esclarece que não é de sua responsabilidade a questão por ele relatada, na calçada da Rua Maria Carolina, bairro de Boa viagem. Trata-se de uma caixa da rede de drenagem (galeria de águas pluviais), cujos serviços são gerenciados pelo município. A Compesa já esteve nesse endereço duas vezes, a primeira no dia 19/09 e hoje (08/09). Nas duas ocasiões foi atestado que o problema não tem relação com o sistema de esgotamento sanitário, que opera sem anormalidade.

Assessoria de Imprensa