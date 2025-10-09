fechar
Editorial | Notícia

Renovação em curso

Pela primeira vez na história, a geração de energia limpa superou a produzida pelo carvão em escala global, renovando a esperança: é possível mudar

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 0:00
crise política na França de Macron
crise política na França de Macron - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

A crise climática vem acelerando uma corrida contra o tempo semelhante àquela que mobilizou os laboratórios do mundo contra o coronavírus, diante da calamidade da pandemia de Covid, em 2020. Igualmente dirigida a uma emergência global, a corrida para a transição energética, no entanto, se apresenta como de longa distância, desafiando o fôlego da humanidade em face das mudanças que agravam os fenômenos do clima, ano após ano. Substituir fontes poluentes por alternativas sustentáveis que não provoquem efeito estufa e o aumento da temperatura média planetária, torna-se gradualmente um consenso que ganha escala, graças à inovação tecnológica e a investimentos maciços na energia que vem do sol, dos ventos ou do hidrogênio, por exemplo.
De acordo com o Instituto Ember, em levantamento divulgado esta semana, as fontes renováveis passaram a ser utilizadas em 34% da matriz global de eletricidade, no primeiro semestre de 2025. O carvão caiu para 33% e o gás natural continuou no patamar de 23%. É a primeira vez que a energia limpa supera a gerada pelo carvão, impulsionando a economia da transição, ao mesmo tempo em que fortalece o apelo da substituição em nome da prevenção contra a catástrofe climática – que seria um ponto de não retorno a uma temperatura apenas um pouco mais elevada que a atual. Isso causaria o derretimento maior das geleiras e a variação térmicas das correntes marítimas, cujas consequências podem ser desastrosas para as formas de vida que habitam a Terra neste instante. Especialmente os seres humanos.
O carvão que se transforma em energia é responsável pela emissão do dobro de volume de dióxido de carbono gerado pelo gás natural. Sua redução como fonte é apontada pelos cientistas como essencial para conter a temperatura. A avaliação dos analistas do Ember é que o crescimento da energia eólica e solar se apresenta como suficiente para a demanda energética que vem aumentando nas últimas décadas. Vale registrar que a China e a Índia são os países onde a substituição faz a diferença. Trata-se de uma mudança de paradigma, na direção de um modelo de desenvolvimento diferente do que sustentou o enriquecimento da Europa e dos Estado Unidos, por exemplo.
Somente a China, maior consumidor de eletricidade do mundo, reduziu em 2% a dependência dos combustíveis fósseis, elevando em 43% a geração de energia solar, e em 16% a eólica, no último semestre. A utilização de carvão e gás na Índia caiu mais de 3%, enquanto a de energia solar cresceu 31%, e a eólica, 29%. São dados expressivos que indicam decisão estratégica em consonância com o objetivo da transição energética. A expectativa é que nos próximos anos esses números sejam mais contundentes, não apenas na Ásia, mas em todos os continentes.
Infelizmente, a União Europeia e o país de Donald Trump sabotam a transição, aumentando a produção de energia suja, ao invés de colaborar com o esforço contra as causas das mudanças climáticas. Trump desafia as medidas que valem para o resto do mundo, e decidiu ampliar a geração a carvão, que cresceu 17% no último semestre, nos EUA.
Mas a renovação energética avança, apesar das dificuldades e da falta de sintonia entre os governos nacionais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Mais segurança nas ruas
PERNAMBUCO

Mais segurança nas ruas
Voz do leitor 08.10: Esgoto em calçada
VOZ DO LEITOR

Voz do leitor 08.10: Esgoto em calçada

Compartilhe

Tags