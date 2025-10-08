Voz do leitor 08.10: Esgoto em calçada
Leitor reclama de extravasamento de esgoto e cobra providências. A calçada fica Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife
Espero que a Compesa desobstrua, urgentemente, um extravasamento de esgoto que tem incomodado os moradores de vários condomínios. A calçada fica Rua Maria Carolina, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Comumente a empresa tem respondido, a esta coluna, que nem todos os serviços de esgotamento não é de sua competência. Independentemente de quem seja a responsabilidade pedimos que mande uma equipe para limpar essa imundície. Afinal, a taxa de esgoto vem junto com o valor de água.
Wesley Veloso, por e-mail
NOBEL PARA TRUMP?
Em 2009, Barack Obama ganhou o Nobel da paz, mesmo com os EUA na época envolvidos simultaneamente em duas guerras, no Iraque e no Afeganistão. Até ele ficou surpreso. E ele também não obteve nenhum sucesso durante seus 2 mandatos, nas suas politicas diplomáticas para resolução dos conflitos no Oriente Médio. E se Donald Trump conseguir o fim da guerra entre Israel e o Hamas? Ele não será merecedor de receber o prêmio? Mesmo que por motivos ideológicos, e não de bom senso, abomine-se a ideia, não há como negar a verdade, que ele é forte candidato.
Sérgio de Carvalho Lisboa Filho, por e-mail
DIA DO NORDESTINO
O Nordeste segue sendo potência nos mais diversos setores sociais e econômicos. O Brasil precisa olhar para a região não mais como uma promessa e passar a contar com os nordestinos para a transformação que o Brasil tanto precisa.
Mauro Nunes, por e-mail
TRANSPORTE DE ALUNOS NA UFPE
Volto a alertar a Universidade Federal de Pernambuco sobre os recorrentes problemas com o transporte oferecido aos alunos que residem ou se deslocam nas redondezas da Cidade Universitário. Ônibus sucateados, motoristas descompromissados, atrasos e constantes quebras são realidade. A UFPE deveria se preocupar com os problemas reais que convive há anos, e não criar novas demandas, como a tão brilhante concorrência desleal para o curso de Medicina!
Pedro Martins, por e-mail
LULA E TRUMP
Ótimo que o Lula conversou com Trump. Parabéns à louvável atitude diplomática. Mas já é hora de passarmos para as ações práticas. Conversar por conversar não resulta em melhoria da economia. Avante!
Cláudio Ribeiro, por e-mail
INTEGRAÇÃO TEMPORAL
A integração temporal que ainda é complicada no Grande Recife deveria ser repensada. Se é temporal, já deveria estar em funcionamento para todas as linhas de ônibus, sem necessidade de circulação pelas péssima integrações. Até poderia ser os dois modelos valendo de maneira conjunta.
Ana Melo, por e-mail