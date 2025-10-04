Voz do Leitor 04.10: Obra vagarosa em Boa Viagem
Leitora reclama do andamento das obras de reforma do calçadão da Praia de Boa Viagem, que atrapalha a locomoção dos pedestres e banhistas
Por
JC
Publicado em 04/10/2025 às 5:00
X
Clique aqui e escute a matéria
Até quando irão durar as obras na orla da Praia de Boa Viagem? Mais do que isso, um cartão-postal da cidade deveria ter equipes diuturnamente trabalhando, para garantir a entrega célere. O que vemos é justamente o contrário, pouco trabalhadores e andamento a passos lentos. Os problemas são muitos para os pedestres e frequentadores da praia.
Ana Lúcia Borges, por e-mail
REPÚDIO À CÂMARA DE VEREADORES
A Câmara Municipal do Recife aprovou Moção de Repúdio à Parada da Diversidade de Recife. Bendita democracia que permite que o povo se manifeste, como diria a Ministra do STF, Carmém Lúcia, uma mulher admirável. Requerimento de autoria do vereador Fred Ferreira (PL), que faz parte da turma do "Deus, pátria e família". A Câmara Municipal do Recife, eleita para fiscalizar e defender as causas populares, aprovou esse inacreditável requerimento, dando um passo atrás no pensamento democrático da atualidade. Lamentável atitude, que diz muito da qualidade dos "representantes" municipais do povo. Vergonhoso!
Carlos Nobrega, por e-mail
SEM ÁGUA
O abastecimento de água no bairro do Fragoso, Paulista, está muito precário. A água só chega de 06 em 06 dias e, mesmo assim ,com uma pressão muito fraca, não permitindo encher a caixa d'água. Solicitamos providências urgentes por parte da Compesa.
Luiz Henrique de Souza, por e-mail
RESPOSTA DA COMPESA
Em resposta ao leitor Augusto César, a Compesa informa que não é responsável pela intervenção que está sendo realizada na Rua Maria Carolina, em frente ao número 474, no bairro de Boa Viagem. A Companhia não está executando serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário nesse trecho.
Assessoria de imprensa