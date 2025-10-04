fechar
Editorial | Notícia

Por governos eficientes

A necessidade de revisão da organização do Estado brasileiro é demanda antiga, vinculada a pelo menos dois pontos: alto custo e baixa eficiência

Por JC Publicado em 04/10/2025 às 0:00
Brasil registra casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas
Brasil registra casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Denúncias constantes de corrupção, atrasos nos cronogramas de obras importantes, demoras para a entrega de serviços simples e entraves burocráticos de variadas naturezas, fazem parte do cotidiano dos brasileiros que necessitam ou acompanham as notícias do serviço público. Um Estado complexo, vulnerável à ação de larápios do dinheiro dos cidadãos, e muitas vezes inerte diante de problemas urgentes e repetitivos, demanda uma reforma administrativa faz tempo, há décadas, pelo menos. A população reclama todo dia de governos mal estruturados, que significam alto custo e respondem com baixa eficiência, em mandatos de quatro anos entre duas eleições. Mesmo naqueles reeleitos, a sensação comum é que a maior parte das promessas fica pelo meio do caminho.
Depois de intensos debates em um grupo de trabalho, a Câmara dos Deputados apresentou esta semana as propostas em tramitação. Os três projetos que dizem respeito ao tema visam mudanças que afetam desde a forma de entrada no serviço público até o desempenho de funções por gestores eleitos. Está prevista a reorganização das carreiras, combatendo os supersalários e disciplinando verbas indenizatórias que inflam as folhas salariais. Noutras palavras, o que parece estar em curso é a ordenação dos serviços estatais, enfrentando, finalmente, a desorganização da qual muitos têm se aproveitado, em governos de diferentes matizes partidárias, sem querer mexer na bagunça reinante.
De acordo com as propostas em exame, a definição dos trabalhadores temporários será por processo seletivo, e poderão permanecer na função por no máximo cinco anos, com direitos como férias e licença maternidade garantidos. O trabalho remoto fica restrito a 20% à disponibilidade do órgão, com o servidor podendo aproveitar essa condição um dia na semana, com margem para ampliação por determinação da chefia máxima. Também se propõe o enxugamento das carreiras e a ampliação da transversalidade – quando um servidor pode desempenhar funções em mais de um órgão. E ainda, serão 20 níveis de progressão, com o salário inicial sendo, no máximo, a metade do salário mais alto.
A reforma apresentada pretende atrair pessoal qualificado e motivar o desempenho no serviço público, com o objetivo de gerar mais e melhores resultados para o bem coletivo. O planejamento estratégico obrigatório precisará estar pronto em 180 dias a partir do início do mandato, com metas objetivas por órgão, além de avaliação de resultados trazendo indicadores e pesquisa de satisfação dos usuários.
O que a nação espera é que o debate avance no Congresso para uma aprovação célere antes das eleições do ano que vem, possibilitando aos eleitos em 2026 um novo panorama da gestão pública, onde a cobrança popular se reflita em uma administração enxuta, eficiente e produtiva para os brasileiros, em todos os níveis de governo, especialmente no exemplo que deve vir do Palácio do Planalto.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Editorial JC: 30 anos da Bienal do Livro
PERNAMBUCO

Editorial JC: 30 anos da Bienal do Livro
Voz do Leitor 03.09: Obras se espalham pelo Recife e viram alvo de queixas
DENÚNCIAS

Voz do Leitor 03.09: Obras se espalham pelo Recife e viram alvo de queixas

Compartilhe

Tags