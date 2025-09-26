Voz do Leitor 26.09: Semáforo apagado em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Este semáforo para travessia de pedestres, localizado na Avenida Pan Nordestina, sentido subúrbio-cidade na Vila Popular, em Olinda, está apagado há mais de uma semana, prejudicando as pessoas que precisam atravessar a via diariamente. Existe o risco de os moradores do entorno fazerem piquetes para protestar, fechando o trânsito e causando transtornos aos motoristas.

Cláudio de Melo Silva, por e-mail

SEM LICENÇA PRÊMIO

Os servidores do Estado de Pernambuco estão sendo lesados no seu direito de gozar a licença prêmio há anos. A cada semestre o ritual é o mesmo: prazos rigorosos para solicitar a licença e 90 dias de espera em vão, porque a resposta é sempre o indeferimento. Não somos palhaços, exigimos o nosso direito ao gozo da licença. Atenção, sindicatos! Atuem nesses casos e se posicionem. É o mínimo que esperamos, afinal, não estamos pedindo favor ao Governo de Pernambuco.

Marcos Henrique, por e-mail

ATENÇÃO AO CONGRESSO NACIONAL

O povo brasileiro tem que estar cada vez mais atento no congresso Nacional. Depois de aprovar essa bandidagem da PEC, e o senado enterrar, agora estão barganhado não votar o projeto da isenção do imposto de renda pra quem ganha até cinco mil reais.Se a PEC da anistia não for votada. Mais uma vez deixando o povo em segundo plano e cuidando novamente de seus interesses eleitoreiros. Olho neles!

Paulo de Luna, por e-mail

PINTURA DE PONTES

É absurda a falta de comprometimento da Prefeitura do Recife com a preservação do patrimônio histórico da cidade. Não bastassem as obras em pontes e monumentos, como o Mercado de São José, que parecem não ter fim (e creio eu que o motivo não seja a boa qualidade dos serviços), agora até mesmo para uma pintura nas pontes do Centro da cidade não conseguem seguir orientações de quem protege o nosso acervo histórico.

Lígia Mendes, por e-mail