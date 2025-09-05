Voz do Leitor, 05/09: Extravasamento de esgoto incomoda pedestres

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A denúncia do leitor da coluna ocorre na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em frente ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Extravasamento de esgoto incomoda pedestres

O único canal que a população tem para entrar em contato com o poder municipal ou estadual é pelo call-center, a exemplo, a Compesa. Moradores de dois condomínios, Olympus e Ana Paula, vêm tentando ligar, insistentemente, para a Companhia desobstruir um extravasamento de esgoto na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, em frente ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Depois de várias tentativas pelo número 0800 081 0195 e uma espera de 21 minutos, nós, síndicos, desistimos. Esperamos que a Compesa mande uma equipe ao local, pois a sujeira vem incomodando os moradores e transeuntes que utilizam a calçada dia a dia.

Érique Medeiros, por e-mail

Falta de educação no trânsito

Todos os dias, nos horários de entrada e saída dos alunos de um colégio no bairro do no Parnamirim, tem deixado o trânsito na Rua Desembargador Góes Cavalcanti caótico. Muitos pais de alunos desrespeitam as placas de sinalização, param ou estacionam em lugares proibidos, formam fila dupla, e prejudica a mobilidade da região. Cadê a CTTU para organizar e multar esses pais mal educados. Lamentável.

Djair Neto, por e-mail

Despesas do governo

O Senado aprovou PEC que tira os precatórios do limite das despesas primárias da União a partir de 2026. Ou seja, essas despesas vão ser pagas por fora, como se não interferissem no montante das despesas da União. Ora, a dívida pública brasileira já beira os 78% do PIB, e com tendência de alta. Aliás, foi a própria equipe econômica do atual governo que alertou sobre a possibilidade de comprometimento dos investimentos (para 2026, a proposta orçamentária para esse item é de apenas 0,6% do total orçado), do custeio da máquina pública, e do funcionamento de áreas essenciais como saúde e educação.

Marco Wanderley, por e-mail

Congresso contra a população

Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) julga a trama golpista, o Congresso Nacional "voa" para anistiar os personagens do acontecimento. Esses nossos políticos são uma vergonha. Mais vergonhoso ainda é quem vota nesses políticos que só visam beneficiar a si próprios e seus pares, dando as costas para o bem estar da população.

Emmanuel Ferraz, por e-mail

Rumo ao acesso do Santa Cruz

A torcida do Santa Cruz e do América-RN já esgotaram todos os ingressos da Arena das Dunas, em Natal, para a decisão que vai garantir o acesso à Série C de uma das duas equipes. Serão quase 30 mil torcedores no próximo domingo (7), mas apenas 3 mil tricolores - capacidade para a torcida visitante. Apesar de jogar por um empate para subir de divisão (venceu a primeira partida), o Santa Cruz não pode se acomodar na partida. Precisa entrar em campo deixando a vantagem de lado e jogar pela vitória. Só assim, depois de muito sofrimento, deixaremos esse purgatório que é a Série D.

Antônio Barbosa, por e-mail

Resposta do CTM

Em resposta à Coluna Voz do Leitor, do dia 3 de setembro de 2025, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa que, do montante de R$ 9,78 bilhões em financiamentos para mobilidade urbana pelo Novo PAC, divulgados na matéria, R$ 3,73 bilhões referem-se à aquisição de veículos e equipamentos na modalidade Renovação de Frota. Esses recursos foram divididos em duas modalidades: financiamento direto ao poder público, no valor de R$ 1,27 bilhão, e ao setor privado, no montante de R$ 2,46 bilhões. Neste último valor, está prevista a renovação planejada pelo CTM de 40 veículos Euro 6 com ar-condicionado, totalizando o investimento de R$ 32,338 milhões. O Consórcio optou por viabilizar o projeto como anuente da concessionária Mobibrasil, o que garantirá a chegada mais rápida dos veículos às ruas.

