Voz do Leitor, 04/09: Equipamento público fechado em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Equipamento público fechado em Olinda

Alô, Prefeitura de Olinda. A Academia da Saúde localizada na Rua Duarte Coelho, no bairro Santa Tereza, no município da Região Metropolitana, está abandonada há anos e sem o devido investimento do poder público. O mato tomou conta do local como encerramento das atividades. Além de a população ter perdido esse equipamento público, ainda foi obrigada a ver o crescimento de dependentes químicos nas redondezas, que utilizam o prédio para se refugiar. Peço que a gestão municipal planeje a reabertura desse espaço e que a Polícia Militar esteja mais atenta as rondas pelo bairro.

Genival Paparazzi, por e-mail

Equipamento público fechado em Olinda - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Capinação da PE-15

Solicitamos às autoridades competentes realizar a capinação na rodovia PE-15, no trecho próximo ao Cemitério Morada da Paz, no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Tal medida melhorará bastante as condições de visibilidade tanto para os pedestres, quanto para os motoristas que ali trafegam ao longo da rodovia.

Luiz Henrique, por e-mail

Sossego comprometido em Boa Viagem

O pseudo-prefeito do Recife, João Campos, como se não bastasse o altíssimo IPTU cobrado aos moradores do bairro de Boa Viagem, agora resolveu punir os moradores ao não garantir o direito ao descanso e à acessibilidade. Todo final de semana o Parque Dona Lindu é palco de eventos constantes, com a Lei do Silêncio é completamente deixada de lado. Eventos aos sábados com som altíssimo o dia inteiro, sem falar da falta de mobilidade aos domingos com o fechamento da principal via do bairro, a Avenida Boa Viagem, a partir das 4h até as 17h. Convido o prefeito a fazer esses eventos nas proximidades da residência de sua família. Garanto que não aprovaram tal medida. Deixem os moradores de Boa Viagem descansar, pois a maioria é gente trabalhadora e que não herdou herança política.

Alexandre Targino, por e-mail

Investimento não autorizado feito pelo Bradesco

No início desta semana, ao acessar o aplicativo do Banco Bradesco, tomei um susto ao ver que R$ 1.200,00 da minha conta corrente tinha sido aplicado no Invest Fácil (um produto do próprio Bradesco) sem o meu consentimento. Esta quantia foi retirada da conta corrente e transferida para a conta poupança, com a justificativa de que lá, por ter a aplicação do Invest Fácil, o dinheiro renderia mais. Mas quem autorizou fazer isso na minha conta? Eu não assinei absolutamente nada e nem autorizei tal investimento. Conta bancária é inviolável. Nenhum banco pode movimentar o dinheiro do cliente sem a sua expressa autorização. Tive de ir na minha agência para falar com o gerente e pedir explicações, que, como sempre, deu apenas desculpas esfarrapadas: 'o senhor assinou o contrato e lá consta que toda conta Bradesco é atrelada ao Invest Fácil', justificou o gerente. Que de pronto o desmenti, pois tenho essa conta bancária há mais de 20 anos e nunca tinha acontecido isso antes, e nem autorizei tal investimento. Que os clientes desse banco fiquem atentos a essas 'pegadinhas'... Isso é considerado um ato ilícito e viola o Código de Defesa do Consumidor.

Rafael Batista, por e-mail

Brasil ensina democracia aos EUA

Sinceramente, eu fiquei feliz ao ver a capa de um dos jornais mais respeitados do mundo como do londrino, The Economist, com a foto do golpista e traidor da nossa Pátria, Jair Bolsonaro, como “Viking do Capitólio” (onde abriga o Congresso americano). Melhor ainda, o reconhecimento do jornal na sua manchete “Brasil troca lugar com os EUA e da lição de amadurecimento no julgamento de Bolsonaro”! Ou seja, se a Corte americana não tivesse fechado os olhos para a gravidade constitucional praticada por trumpistas que invadiram e depredaram o Capitólio, sob a cristalina orientação de Donald Trump, em 06 de janeiro de 2021, hoje, esse insano presidente dos EUA, estaria inelegível, provavelmente preso, e longe de novamente ocupar a Casa Branca.

Paulo Panossian, por e-mail

Resposta do CTM

Em resposta à coluna Voz do Leitor, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa que vêm sendo realizadas as campanhas “Gentileza no Trânsito”, “Gentileza Nunca é Demais” e “E se Fosse Você?” nos Terminais Integrados e nas garagens das empresas concessionárias. As ações, voltadas a passageiros, motoristas e funcionários dos TIs, orientam para boas práticas, como ceder lugar a idosos, gestantes e pessoas com deficiência; respeitar as filas e aguardar sua vez para embarcar; evitar ouvir música em volume alto; tratar o motorista com educação e respeito; não jogar lixo no chão; estar atento e oferecer ajuda quando necessário; e não ocupar espaço extra com bolsas, mochilas ou pertences pessoais. O objetivo é promover a conscientização para um trânsito mais seguro, com foco na gentileza entre os usuários do transporte público.

Assessoria de Imprensa